LAÜ Hukuk Fakültesi iyi hukukçuların yetişmesine rehberlik ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Erişgin Hukuk Fakültesi hakkında bilgilendirmeler yaparak, Hukuk eğitimi sürecinde ne gibi kişisel kazanımlar edinilmektedir? Peki iyi hukukçu nasıl olunur? Hukukçu nasıl yetişir ya da yetiştirilir? Hangi mesleklere giriş mümkündür? sorularını şöyle açıkladı.



Hukuk eğitimi sürecinde ne gibi kişisel kazanımlar edinilmektedir?

Hukuk eğitimi ile sezginiz kuvvetlenecek, algınız değişecek, kavrayış gücünüz artacak, sorun çözme yeteneğiniz artacak, sorunların içine girdikçe yaratıcı yönünüz gelişecek, toplum değiştikçe ortaya çıkan sorunlara parlak yenilikçi çözümler önereceksiniz. Bütüne bakmayı ve analiz yapmayı öğreneceksiniz. Önceden sorunları görüp, çözümleri hazırlayacak, hayatın bir adım önünde gideceksiniz.

Peki iyi hukukçu nasıl olunur?

Birey olarak her öğrenci kendi gücünü ortaya koyacak kararlılıkta olmalıdır. Her şeyden önce hukukçu olmayı istemek, sonra bu amaca yönelik disiplin oluşturmak, daha sonra çalışma ortamını hazırlamak, bu ortamda çalışma kalitesinin düşmesine izin vermeyecek biçimde davranış geliştirmek, sıkı sıkıya ve düzenli olarak çalışmak gerekir.

Biz de her öğrencimizi hukukçu olarak yetiştirmek için üniversitemizin alanlarında uzman akademik kadrosuyla tüm çabayı gösteririz. Ne yapıyoruz? Kuru bilimsel bilgiyle hayatın içerisinden olayları birlikte inceliyoruz. Böylece hukukun sadece bir hırsızlık, cinayet, taciz, tecavüz gibi suçla ve suç bilimi olan ceza hukuku ile ilgili olmadığını öğretiyoruz. Yaşamın içerisinde, her yanında da hukuk var. Fakülte olarak geleneksel hukuk alanları üzerinde çalışırken: anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ceza hukuku, miras hukuku, yargılama hukuku, ticaret hukuku gibi alanlarda dersler yapıyoruz. Hukuk fakültesi olarak ciddiyet içerisinde hukuk öğretiyor, iyi hukukçuların yetişmesi için rehberlik ediyoruz. Hukukçu nasıl yetişir ya da yetiştirilir?

Hukukçuluk ciddiye alınması gereken bir iştir. Bunun için klasik hukuk alanları olan anayasa hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, yargılama hukuku öğretiriz. Sık sık hayatın içinde karşılaşılan ya da dava konusu yapılan problemleri çözeriz. Bu çerçevede etkileşimli (interaktif de denilen) yöntem ile beyin fırtınası yöntemini iç içe kullanırız. Ayrıca oyun içerisinde öğrenme yaklaşımıyla sanal muhakeme ya da farazi dava adı verilen gerçek bir davada taraflardan birinin avukatı olarak neler yapılması gerektiğini, savcı ya da yargıç olarak ne gibi kurallara uyulması gerektiğini yaşatarak öğrenmeyi sağlıyoruz.



Hukuk eğitimi sonrasından söz edecek olursak;

Hukukçu olduğunuz zaman, artık sorun yaratan değil, sorun çözensiniz; artık komşunuzun ne kadar miras alacağını söyleyebilirsiniz, arkadaşınıza aldığı bozuk mal yüzünden gördüğü zararı nasıl tazmin ettireceğini anlatabilirsiniz, insan olarak dokunulamayacak haklara sahip olduğunuzu ve bunların anayasa ile garanti altına alınmış olduğunu, bunlara saldırının cezalandırıldığını, tazminatı gerektirdiğini, ülke içinde olmazsa Avrupa’da uluslararası bir mahkemede yargılama isteyebileceğinizi bilirsiniz.



Hangi mesleklere giriş mümkündür?

Mezunlarımızın bir kısmı yargıçlık ve savcılık, büyük bir kısmı avukatlık, hukuk danışmanlığı, arabuluculuk gibi mesleklerde görev yapmaktadır. Hukuk diploması, kaymakamlık, diplomatlık, akademisyenlik, yüksek yöneticilik gibi daha başka önemli görevlere seçilmede de son derece etkili olmaktadır. Bugün hangi ülke siyasetine baksanız hukukçuluğun çeşitli alanlarında görev yapmış pek çok siyasetçi görürsünüz.