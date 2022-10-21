LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu oryantasyon programı yoğun katılımla gerçekleşti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Oryantasyon Günleri çerçevesinde yapılan etkinliklere, LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nun birinci sınıf öğrencileri için düzenlediği Oryantasyon Toplantısı ile bir yenisi daha eklendi.

Etkinlik, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Öğrencilerine “Hepiniz Hoşgeldiniz!” diyerek sözlerine başlayan Demiralp, LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu olarak, insani değerlere ve insan onuruna saygılı, yenilikçi, sağlık sektöründeki hızlı gelişimlere cevap verebilecek, etik ve profesyonel hemşireler yetiştirmeyi amaçladıklarını ve bu amaçla öğrencilerinin tam donanımlı laboratuvarlarda klinik öncesi eğitimlerini ve sonrasında deneyimli eğitmenler gözetiminde klinik eğitimlerini tamamlayacaklarını ifade etti.

“Her birinizin, mesleğimizi çok severek ve çok çalışarak önemli katkılar vereceğinize yürekten inanıyorum” diyen Demiralp, yeni öğrencilerine başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yoğun katılım ile gerçekleşen oryantasyon etkinliğinde, Doç. Dr. Maral Kargın’ın Hemşirelik bölümlerini tanıtmasının ardından, Hemşirelik Yüksekokulu akademik ve idari personeli öğrencilerle tanıştı. Etkinlik, 4. sınıf öğrencisi Enes Miroğlu’nun Hemşirelik Kulübü tanıtımının ardından kokteyl ile sona erdi.

