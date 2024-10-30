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LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni akademik yıla başladı

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LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi yeni akademik yıla başladı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı’nın ilk etkinliğini gerçekleştirdi. “Psikoloji” ve “Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümünde okuyan öğrenciler ile hazırlık okulundaki öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgisi oldu.

Oryantasyon günleri kapsamında, bölüm başkanları Doç. Dr. Sultan Şehitoğlu Okumuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Emrah Güler, Fen Edebiyat Fakültesi’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu ve bu ailenin artık bir üyesi olarak tüm öğrencilere seslenerek hoş geldin konuşmalarını yaptılar. Fakülte öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Doğa Şah, Yrd. Doç. Dr. Umut Şah, Dr. Osman Dadaş, Öğr. Gör. Beliz Köroğlu ve Öğr. Gör. Dilem Öke öğrencilerine kendilerini tanıttılar.

Tanışma etkinliklerinin ardından her iki bölümde yıl boyunca yapılması planlanan etkinlikler hakkında fakülte öğrencilerine bilgi verildi.

Oryantasyon günü toplantısında “Zaman Kapsülü” etkinliği de gerçekleştirilerek, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri 2024-2025 Güz döneminin ilk anılarını biriktirmeye başladı.

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