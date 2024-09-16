LAÜ'de Nefes ve Meditasyon çalışmalarının sinir sistemi üzerindeki etkileri konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından '' Nefes Teknikleri ve Meditasyon Yöntemleri'' atölye çalışması gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Biyokimya bölümü mezunu, yüksek kimyager ve Fonksiyonel Tıp Okulu eğitmenlerinden Seçkin Çelebi'nin konuk olduğu seminerde doğu öğretilerinin fizyolojimiz, sinir sistemimiz, endokrin sistemimiz üzerindeki etkileri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Seçkin Çelebi öncelikli olarak polivagal teori, beynin yapısal işleyişi, doğru nefes alış veriş sırasında kullanılan kaslar, meditasyonun zihin üzerindeki etkileri, stresin bedenimizde yarattığı etki ve bu etkiyi azaltmanın yolları hakkında sunum yaptı. Çelebi, kısa ama etkili nefes teknikleri ve meditasyon yöntemlerinin sinir sistemimiz üzerindeki iyileştirici, rahatlatıcı ve güçlendirici etkisi üzerine vurgu yaptıktan sonra teorik olarak anlattığı yöntemlerden bazılarının uygulamasını yaptırdı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanması ile tamamlanan etkinlik sonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar, çok sayıda öğrencinin katılımıyla tamamlanan etkileyici sunumundan dolayı konuğa teşekkür ederek, Çelebi 'ye teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.