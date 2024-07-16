KTÖS öğretmenlik sınavına gireceklere yönelik seminer düzenledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmenlik sınavına gerecek olanlara yönelik seminer düzenledi.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlik sınavına girecek olanlara yönelik düzenlenen seminerde, sendikal mücadele, nitelikli kamusal eğitim, sınav tüzüğü, "göç yasası" okullarda yaşanan sorunlar, örgütlenme, kooperatifçilik ve münhaller hakkında bilgi verildi.

KTÖS kurucu üyelerinden Yılsay Barlasoğlu'nun açılış konuşmasının ardından, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve yürütme kurulu üyeleri konuşma yaptı.

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, konuyla ilgili “KTÖS yeni üyeleri ile daha güçlü bir yapıya kavuşarak, laik, bilimsel, demokratik ve eşit eğitim kavgasına devam edecektir” ifadesini kullandı.



