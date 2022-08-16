KKTC’ye 11 bin yeni öğrenci

Üniversitelerimize bu yıl gelecek yeni öğrenci sayısında yüzde 47.37 bir artış yaşandı. YKS Yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleştirildi. Geçen yıl bu rakam 7 bin 560'dı. En çok tercih edilen üniversite ise YDÜ oldu



2022 YKS Yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre KKTC Üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleştirildi. Geçen yıl bu rakam 7 bin 560'dı. Bu durumda yüzde 47.37 bir artış oldu. Doluluk oranı ise yüzde 74.80 oldu.

2022 YKS Yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre KKTC Üniversitelerine 11 bin 141 öğrenci yerleştirildi. Geçen yıl bu rakam 7 bin 560'dı. Bu durumda yüzde 47.37 bir artış oldu. Doluluk oranı ise yüzde 74.80 oldu.

Sonuçlara göre bu yıl, 11.141 öğrenci KKTC üniversitelerine yerleşirken üniversite eğitimi için KKTC’yi seçen öğrencilerin yüzde 23,1’ini oluşturan 2.570’i ise Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih etti.

Bu sonuçlarla Yakın Doğu Üniversitesi, son altı yıldır olduğu gibi yine KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre ise yüzde 31 oranında artış gösterdi. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YKS tercih sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu söyleyerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarının oluşturduğu bilimsel üretkenlik, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını ve gururunu sizlere yaşatabilmek en büyük mutluluk kaynağımız. Sağlıklı ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç Türkiye’de yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu bildirdi.

Özvar, yazılı açıklamasında, YKS'de baraj puanı uygulamasını ocak ayında sonlandırdıklarını, bu kararla adayların üzerinde baraj kaygısı ve baskısı olmadan YKS'ye odaklanma imkanı bulduklarını belirtti.

Barajın kaldırılması kararının ardından üniversite sınavına girmek için başvuran aday sayısında bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gerçekleştiğini bildiren Özvar, başvuru yapan aday sayısının geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 iken, bu yıl 3 milyon 243 bin 425 olduğunu ifade etti.

Özvar, “Başvuran sayısındaki artışın, barajın kaldırılması kararının ne kadar isabetli olduğunu somut şekilde gösterdiğini” vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte daha net bir biçimde görmekteyiz ki YKS'ye başvuran aday sayılarındaki artışın akabinde yerleşen sayılarında da artış söz konusudur. Geçen yıl açık öğretim hariç toplam yerleşen aday sayısı 690 bin civarında iken, bu sayı bu yıl 850 bin civarında gerçekleşmiştir. Ayrıca KKTC üniversiteleri hariç geçen yıl 164 bin civarında kontenjan boş kalmışken, bu sayı bu yıl 13 bine düşmüştür. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, kontenjanlarımızın yüzde 99'unun dolmuş olması sevindiricidir."

