"KKTC eğitimde büyük mesafeler katetti"

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin eğitimde büyük mesafeler katettiğini, eğitim süreçlerindeki yüksek standartların ve geleceğe umutla bakmanın KKTC insanının bir başarısı olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kıbrıs Kampüs Direktörü Mert Osmanlar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, heyeti kabulünde, KKTC’nin eğitimde büyük mesafeler katettiğini, eğitim süreçlerindeki yüksek standartların ve geleceğe umutla bakmanın KKTC insanının bir başarısı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim vermekte olan nitelikli insan gücüne sahip olan KKTC’nin dünyada başarı elde ettiğini belirterek, bir eğitim adası olarak KKTC’nin kabul görmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu Üniversitesi’nin bu başarıda katkı yaptığını belirterek, KKTC’de açık ve uzaktan öğretim yapan KKTC Anadolu Üniversitesi’ni verdiği eğitim hizmetlerinden dolayı kutladı.

OSMANLAR, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERDAL’IN MEKTUBUNU İLETTİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kıbrıs Kampüs Direktörü Mert Osmanlar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın mektubunu iletti.

Erdal mektubunda, “son sözü söyleyen” Kıbrıs Türk halkının özgür iradesi ile 5. Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’ı kutladı ve Anadolu Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Erdal, Üniversite’nin 1974’ten günümüze KKTC’nin eğitim alanında sunduğu hizmetlerin, Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını ve KKTC’nin bir eğitim adası olma yönünde çok önemli bir konuma geldiğini vurguladı.

Mektupta, “1571 yılından beri bir Türk yurdu olan Kıbrıs Adası’nda, Anavatan Türkiye ile KKTC’nin her alanda kurduğu güçlü iş birliğine, eğitim alanı başta olmak üzere vereceğiniz her görevde imkan ve yeteneklerimiz ölçüsünde katkı sunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” ifadelerini kullanan Erdal, “yeni bir geleceğe” yürüyen Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarını sundu.

