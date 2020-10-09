Kıbrıs’ta ilk Google Geliştirici Öğrenci Kulübü DAÜ’de kuruluyor

DAÜ Google Geliştirici Öğrenci Kulübü, sadece ilgili bölümlerdeki değil, aynı zamanda bilişim sistemleri ve teknolojilerine ilgi duyan tüm öğrencilere bu konuda kendilerini geliştirmelerini ve bu yükselen sektörde iş yapmaya hazır şekilde mezun olmalarını sağlayacak etkinler düzenlemeyi hedefliyor



DSC Nedir?

DSC, Google geliştirici teknolojilerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı topluluk gruplarıdır. Yazılım konularında kendini geliştirmek isteyen tüm ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardan öğrenciler kabul edilmektedir. Bir DSC’ye katılarak, öğrenciler bilgilerini birebir öğrenme ortamında büyütür ve yerel işletmeler ve topluluklar için çözümler geliştirirler. Bu sayede öğrenciler kendi akranlarıyla daha rahat iletişime geçebilecek, birlikte proje geliştirme etkinlik düzenleme şansları artacak.

DSC’nin Üniversite Öğrencilerine Katkıları

Öğrenciler bir DSC’ye katılarak mezun olmadan profesyonel ve kişisel ağlarını kurabiliyor. Ayrıca Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişebiliyor ve yerel sorunlara yönelik çözümler geliştirmek için motivasyon dolu geliştiricilerle birlikte çalışabiliyor ve sorunlara teknolojik çözümler üretmenin ve bu çözümlerle insanlara yardımcı olmanın verdiği deneyimi yaşayabiliyor. Öğrenciler veya teknolojiye hevesi olan her kesimden insana hitap edecek bir topluluk olan DSC, tamamen yeni şeyler öğrenmeye, bunlar hakkında çözüm yarışması düzenleme gibi etkinlikler içerisinde aktif olarak rol alabiliyor ve sektördeki önemli şirketlerdeki çalışan insanlarla Google Developers adı altında bir araya gelerek henüz öğrenciyken sektörde kendilerine iş imkanı yaratabiliyor.

DSC, özellikle Google teknolojilerini baz alarak, bulundukları bölgede geliştirici etkinlikler düzenleyen topluluklardır. Üniversite öğrencilerinin mobil, web, makine öğrenimi, bulut bilişim gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını amaçlayan bir Google Developers girişimidir. Bunların yanında Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişim de sağlanır. Yeni başlayan geliştiricilerden, becerilerini geliştirmek isteyen gelişmiş geliştiricilere kadar yeni fikirler denemeyi, çözüm üretmeyi seven her öğrenci bu kulüplere katılabilir.

Dünya'da ve Ülkemizde DSC Toplulukları

Dünya’da 68’den fazla ülkede toplamda 860’tan fazla, Türkiye’de ise 50’nin üzerinde DSC grubu bulunmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bu konuda yapılan girişimler bugüne kadar sonuçlanamamıştı. Konuya ilişkin DAÜ BTYO’dan yapılan açıklamada, “DAÜ BTYO öğrencileri, üniversitemiz adına tüm Kıbrıs’ta bir ilki başarmış ve Google’da resmi olarak DSC lideri de olmuşlardır. Kulübün kurulması öğrenciler arasında da büyük bir ilgiyle karşılanmış ve ilk adımın atılmasından sonra 40’a yakın üyeye ulaşmıştır. Bilişim, yazılım ve teknolojiden ilham alan parlak bir gelecek için çalışan, motivasyonu yüksek tüm öğrencilerimizi bu oluşuma davet ediyoruz. Burada kazanacakları deneyim ve oluşturacakları ağ ile mezun olduklarında sektörde liderlik yapacaklardır” denildi.

DSC ile iletişime grubun sosyal medya hesaplarından (Instagram: @dsc_emu, Twitter: @DscDogu, Linkedin: DSC Eastern Mediterranean University, Discord:

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) öğrencileri Emre Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu, Google Geliştirici Öğrenci Kulübü’nün (Developer Student Club - DSC) DAÜ’de kurulması için ilk adımları attı. DAÜ Google DSC, sadece ilgili bölümlerdeki değil, aynı zamanda bilişim sistemleri ve teknolojilerine ilgi duyan tüm öğrencilere bu konuda kendilerini geliştirmelerini ve bu yükselen sektörde iş yapmaya hazır şekilde mezun olmalarını sağlayacak etkinler düzenlemeyi hedefliyor.DSC, Google geliştirici teknolojilerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı topluluk gruplarıdır. Yazılım konularında kendini geliştirmek isteyen tüm ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardan öğrenciler kabul edilmektedir. Bir DSC’ye katılarak, öğrenciler bilgilerini birebir öğrenme ortamında büyütür ve yerel işletmeler ve topluluklar için çözümler geliştirirler. Bu sayede öğrenciler kendi akranlarıyla daha rahat iletişime geçebilecek, birlikte proje geliştirme etkinlik düzenleme şansları artacak.Öğrenciler bir DSC’ye katılarak mezun olmadan profesyonel ve kişisel ağlarını kurabiliyor. Ayrıca Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişebiliyor ve yerel sorunlara yönelik çözümler geliştirmek için motivasyon dolu geliştiricilerle birlikte çalışabiliyor ve sorunlara teknolojik çözümler üretmenin ve bu çözümlerle insanlara yardımcı olmanın verdiği deneyimi yaşayabiliyor. Öğrenciler veya teknolojiye hevesi olan her kesimden insana hitap edecek bir topluluk olan DSC, tamamen yeni şeyler öğrenmeye, bunlar hakkında çözüm yarışması düzenleme gibi etkinlikler içerisinde aktif olarak rol alabiliyor ve sektördeki önemli şirketlerdeki çalışan insanlarla Google Developers adı altında bir araya gelerek henüz öğrenciyken sektörde kendilerine iş imkanı yaratabiliyor.DSC, özellikle Google teknolojilerini baz alarak, bulundukları bölgede geliştirici etkinlikler düzenleyen topluluklardır. Üniversite öğrencilerinin mobil, web, makine öğrenimi, bulut bilişim gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını amaçlayan bir Google Developers girişimidir. Bunların yanında Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişim de sağlanır. Yeni başlayan geliştiricilerden, becerilerini geliştirmek isteyen gelişmiş geliştiricilere kadar yeni fikirler denemeyi, çözüm üretmeyi seven her öğrenci bu kulüplere katılabilir.Dünya’da 68’den fazla ülkede toplamda 860’tan fazla, Türkiye’de ise 50’nin üzerinde DSC grubu bulunmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bu konuda yapılan girişimler bugüne kadar sonuçlanamamıştı. Konuya ilişkin DAÜ BTYO’dan yapılan açıklamada, “DAÜ BTYO öğrencileri, üniversitemiz adına tüm Kıbrıs’ta bir ilki başarmış ve Google’da resmi olarak DSC lideri de olmuşlardır. Kulübün kurulması öğrenciler arasında da büyük bir ilgiyle karşılanmış ve ilk adımın atılmasından sonra 40’a yakın üyeye ulaşmıştır. Bilişim, yazılım ve teknolojiden ilham alan parlak bir gelecek için çalışan, motivasyonu yüksek tüm öğrencilerimizi bu oluşuma davet ediyoruz. Burada kazanacakları deneyim ve oluşturacakları ağ ile mezun olduklarında sektörde liderlik yapacaklardır” denildi.DSC ile iletişime grubun sosyal medya hesaplarından (Instagram: @dsc_emu, Twitter: @DscDogu, Linkedin: DSC Eastern Mediterranean University, Discord: https://discord.gg/Qng4ynt , WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GyleJtAeARi7wiS8kuC PSH, Youtube: Developer Student Clubs Kıbrıs Ekip Kayıt Formu: bit.ly/dscemu) geçilebiliyor.