Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde Kariyer Zirvesi kapsamında konferanslar verilecek

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kariyer Zirvesi Konferanslar Serisi kapsamında yarın ve çarşamba günü oturumlar yapılacak.



Üniversite’den yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak 4’üncü Konferanslar Serisi oturumunda konuşmacı olarak öğretim görevlisi, yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak yer alacak.



Kapışmak’ın “Geçmişten Gelen Gelecek Örüntüsü” adlı konferansı, saat 11.00’de başlayacak.



Çarşamba günü Mütevelli Heyet Başkanı Arslanbaş ve Öğretim Görevlisi Yabancı konferans verecek



Kariyer Zirvesi kapsamında çarşamba günü ise saat 11.00’de Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş konuşmacı olarak yer alacak. Ardından 14.30’da öğretim görevlisi, aile ve evlilik danışmanı Serhat Yabancı tarafından “İlişkilerde Sınır Çizmek ve Hayır Deme Yöntemleri” adlı konferans verilecek.



Konferansların tümü, Kıbrıs İlim Üniversitesi Konferans Salonu’nda yer alacak.

