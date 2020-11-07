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İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
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İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK

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İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri’nde, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde 10 yeni lisans programı açılacak.

İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK

Konuyla ilgili olarak İTÜ KKTC Yönetim Kurulu’nun aldığı karar, İTÜ Senatosu tarafından uygun bulunarak onay için Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderilmesine karar verildi.

İTÜ-KKTC’den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde öğretime başlayacak programlar şöyle:

İnşaat Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Elektrik Elektronik Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Yapay Zeka ve Robotik Mühendisliği,

Matematik Mühendisliği,

Endüstri ve Sistem Mühendisliği,

Ekonomi ve Finans,

Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi,

Mimarlık (Dijital Teknoloji Tasarımlı) 

Yeni bölümler ile ilgili açıklama yapan İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, şöyle dedi:

“İTÜ-KKTC için 10 yeni ve farklı program açma çalışmalarına başlandı. Açılacak bölümlerimiz klasik eğitimden çok öğrencilerimizi geleceğin elamanlarını yetiştirmeye yönelik olacak. Örnek olarak mimarlık eğitiminde okuyan bir öğrenci dijital teknolojilere de hakim olarak mezun olacak ve tasarımda bu teknolojileri kullanacak niteliğe sahip olacak. Özetle İTÜ-KKTC için 2021, akademik ve fiziki yapılanma açılarından sıçrama yılı olacak.”

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademik birimleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile koordineli bir şekilde çalışıldığını söyleyen Rektör Kınacı, yeni bölümlerin yanında İTÜ-KKTC için Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın da açılacağını belirtti.

Rektör Kınacı, hazırlıkların devam ettiğini ve Gazimağusa ve Yeni Erenköy’de bulunan yerleşke projeleri ile restore edilecek binalar ile ilgili çalışmalara başlayıp en erken zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. 

İTÜ-KKTC Gazimağusa ve Yeni Erenköy Yerleşkelerinde altyapı ve kampüs çalışmaları tamamlanana kadar, İngilizce hazırlık okulu eğitimleri Gazimağusa Yerleşkesi’nde, lisans eğitimleri ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maslak, Tuzla, Taşkışla ve Maçka kampüslerinde devam edecek.

Yerleşkeler eğitime hazır hale gelince, öğrencilerin kademeli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenimlerine devam etmesi planlanıyor.

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