Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle “Tıbbiyeli Olmak” etkinliği düzenledi. Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Güzel günler göreceğiz, güneşli günler” mesajı verdi

Tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncü kurumlarından olan Girne Üniversitesi, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nda düzenlediği etkinlikle 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasında özellikle pandemi süreciyle birlikte bu gerçeği herkesin tecrübe ettiğini söyleyerek, “Bu dönemde hastalarına ve insanlığa hizmet veren pek çok hekim ve sağlık çalışanını kaybettik. Kendilerini her zaman saygıyla anacağız” ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında genç tıbbiyelilere de seslenen Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, hekimlik mesleğinin insanlık tarihi boyunca en saygın meslek kabul edildiğini belirtti ve bunun kimsenin değiştiremeyeceği bir gerçek olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerini Nazım Hikmet’in “Güzel günler göreceğiz güneşli günler” dizeleriyle tamamladı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedef Gidener, “Tıbbiyeli Olmak” başlıklı konuşmasında bugünün çok çalışmayı, emeği, başarıyı ve gururu simgelediğini söyledi.

Tıbbiyeli olmanın çalışmak ve kendini sürekli geliştirmek anlamına geldiğini söyleyen Gidener, öte yandan hem sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hem de son dönemde yoğunlaşan beyin göçünün önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Gidener, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında yurtdışında eğitime giden öğrencilere yönelik “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” sözlerine atıfta bulunarak öğrencilere; “Siz de buraya birer kıvılcım olarak geldiniz meşale olarak geri döneceksiniz” sözleriyle seslendi.

