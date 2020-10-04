Girne Üniversitesi’nde yüzde 75 doluluk

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Girne Üniversitesi’nde yüzde 75 doluluk

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ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Girne Üniversitesi 2020 YKS’de yüzde 75 doluluk oranına ulaştı

Girne Üniversitesi’nde yüzde 75 doluluk
Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme döneminde lisans programlarına 92 , ön lisans programlarına ise 51 kişi olmak üzere toplam 143 öğrenci Girne Üniversitesi’ni tercih etti.  
Açıklamada ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Girne Üniversitesi’nin 2020 YKS’de %75 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu 2019 yılında lisans programlarında 25, ön lisans programlarında ise 17 olmak üzere toplam 42 öğrencinin Ek Yerleştirme döneminde Girne Üniversitesi’ni tercih ettiğini kaydetti ve  bu yıl elde edilen %257 artışta emeği geçenlere teşekkür etti.
Salihoğlu 2013 yılındaki kuruluşlarından bu yana yıllar içerisinde oluşturdukları ve ara vermeden geliştirmeyi sürdürdükleri doğru akademik altyapı ve yatırımlarla  bu sonuca ulaştıklarını ifade etti.           
Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2020-2021 Akademik yılı Güz Döneminde eğitimi hem yüz yüze ve hem de çevrim içi olarak sürdüreceklerini belirterek tüm dünyayı etkisine alan pandemi sürecinde öğrencilerin akademik kayıplarını önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını vurguladı.
 Salihoğlu 2020  KKTC COVID 19 salgın sürecinin ada genelinde başarılı bir şekilde yönetebilmesinin ve “Öğrenci Dostu Ada” projesinin ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesinin de öğrencilerin KKTC’yi tercih etmesinde önemli olduğunu belirterek tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.
Girne Üniversitesi’ni her zaman destekleyen Sayın Dr. Suat Günsel’e ve Günsel Ailesine müteşekkir olduklarını da ifade eden Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “ Ailemize yeni katılan öğrencilerimize adamıza ve üniversitemize hoş geldiniz diyoruz ve hem kendilerinin hem de ailelerinin gururunu paylaştığımızı bilmelerini istiyoruz.” 
Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler kayıt işlemlerini  5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden online gerçekleştirebilecekleri gibi Türkiye temsilciliklerinde ve  üniversite kampüsünde de yapabilecekler. 
 
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