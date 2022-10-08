Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler beyaz önlüklerini giydi

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bu yıl eğitime başlayan geleceğin doktorları öğrenciler beyaz önlüklerini törenle giydi

Yeni eğitim döneminde, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen öğrenciler Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Beyaz önlük giyme töreni Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Genel Sekreter Fehmi Tokay, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul’un açılış konuşmalarının ardından beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, Prof. Dr. Candan Özoğul’la birlikte ant içerek mesleğe ilk adımlarını attı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Öğrencilerimiz gerek temel bilimler gerekse klinik eğitimlerini çok değerli öğretim üyelerinden alacaklar. ”

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu öğrencilerin gerek temel bilimler gerekse klinik eğitimlerini çok değerli öğretim üyelerinden alacaklarını vurguladı.

Özveri gerektiren bir mesleği seçtikleri için öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, zorlu olabilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayacaklarından emin olduğunu kaydederek “Sizlere başarılı, aydınlık bir eğitim süreci dilerim. Umarım mezuniyetinizde de bir araya geliriz. Selametle kalın yolunuz aydınlık olsun” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Candan Özoğul: “Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dinamik ve yenilikçi bir anlayışla eğitim vermekteyiz.”

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul konuşmasına, beyaz önlük giyme töreninin katılımcılarını selamlayarak başladı. Prof. Dr. Özoğul, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dinamik ve yenilikçi bir anlayışla eğitim verdiklerini dile getirerek hali hazırda ilk sınıflardaki öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ettiğini, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ise kampüste yer alan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde pratik eğitimlerini aldıklarını hatırlattı.

Doktor adaylarının, rengiyle saflığı temsil eden beyaz önlüklerini, ustalarının elinden giyeceğini söyleyen Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, öğrencilerin ileride ayrım gözetmeksizin insanlığa hizmet için çaba göstereceğinden kuşku duymadığını ifade etti. Bunun için icra edecekleri mesleği iyi öğrenmeleri, sorgulamaları ve hayallerini sınırlamamaları çağrısında bulundu. Prof. Dr. Candan Özoğul, ailelerinin emaneti olan gençleri üstün vasıflı öğretim üyeleriyle yetiştireceklerini söyledi ve törenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Heyecanlı ve duygusal anların bir arada olduğu tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.