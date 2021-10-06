Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini büyük bir heyecanla giydi

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2021-2022 akademik yılında katılan yeni öğrenciler beyaz önlüklerini törenle giydi

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. COVİD-19 tedbirleri sebebiyle iki aşamalı olarak düzenlenen beyaz önlük giyme törenine Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, genel sekreter, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, başhekimler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.Beyaz önlüklerini giyen 78 öğrenci, Prof. Dr. Rüveyde Bundak’ın öncülüğünde toplu olarak ant içti. Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer tarafından verilen “Bilimin Metodolojisi - Bağlantısal Bütünsellik” konulu ilk ders ise öğrenciler ve konuklar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi.Geleceğin doktorlarının ilk kez beyaz önlük giydiği törende, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak birer konuşma yaptı.Konuşmasına, büyük bir emek ve çabanın sonucunda Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrencileri tebrik ederek başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Hayallerini gerçekleştirmek üzere Tıp Fakültemize giren öğrencilerimizi, seçkin akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadrodan aldıkları eğitimle donanımlı hekimler olarak mezun edeceğiz” ifadesini kullandı.Girne Üniversitesi’nin COVİD-19 sürecinde büyümeyi sürdürerek bünyesine Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve Büyük Kütüphane’yi eklediğini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu, Günsel Ailesi’nin Girne Üniversitesi’ne verdiği sürekli desteğin önemine işaret ederek şükranlarını sundu.Prof. Dr. Salihoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın bir yazısında “Tıp Fakültesinden mezun olduğunuzda doktor olursunuz ancak işinizle para ilişkisini bitirdiğinizde ise hekim olursunuz” dediğini vurgulayarak, öğrencilerin bu özel törenle ile ilk adımı attıkları hekimlik mesleğinin toplumsal öneminin altını çizdi.Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak ise 2016'da Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte ilk tıp fakültesi öğrencilerini almaya başladıklarını söyledi. Tam donanımlı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile eğitim ve sağlık hizmetini paralel olarak verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bundak, “Tıp fakültemizde aldıkları teorik eğitimi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemiz’de temel bilimler, anatomi biyokimya, mikrobiyoloji ve histoloji laboratuvarlarını da kapsayan tam donanımlı altyapı imkanlarıyla tecrübeye dönüştüren öğrencilerimizi geleceğin hekimleri olarak yetiştiriyoruz” dedi.Prof. Dr. Rüveyde Bundak, beyaz önlüğün “saflık ve temizlik” anlamına değinerek, hekim adaylarına bu önlüğün getirdiği sorumluluğu meslek hayatları boyunca unutmamalarını ve etik değerlere saygı duymalarını öğütledi.