Girne Üniversitesi 2020 YKS tercihlerinde hedefine ulaştı

2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuya ilişkin bir açıklama yaparak; “Girne Üniversitesi bu yilki YKS tercihlerinde hedefine ulaşmıştır” dedi.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide; Prof.Dr. İlkay Salihoğlu; “ 2020 YKS sonuçları açıklanmıştır. Yerleşme sonuçlarına göre Girne Üniversitesi bilimsel ve akademik çalışmalarındaki sağlam duruşunun ve yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yerinde ve doğru altyapı yatırımlarının karşılığını almıştır. Girne Üniversitesi çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edecektir.

Pek çok programımızın ve özellikle ağırlıklı program ve bölümlerimizin büyük oranda tamamı dolacak şekilde tercih edilmesi, öğrencilerimizin ve velilerimizin Girne Üniversitesine duydukları güvenden kaynaklanmaktadır. Bu güven hiç şüphesiz üniversite yönetimimizin sergilediği liderlik anlayışına ve akademik kadromuzun gösterdiği özveriye dayanmaktadır. Girne Üniversitesi bu güvene layık olmayı sürdürecek ve bilimsel ve akademik çalışmalarında çıtayı yükseltmeye devam edecektir. Girne Üniversitesinin sağlam duruşu, akılcı altyapı yatırımları, vizyoner liderliği ve öğretim kadrosunun özverili çalışmaları üniversitemizi gelecek yıllarda daha da ileriye taşıyacaktır. Üniversitemize tercihin artmasına vesile olan üniversite yönetimine, öğretim elemanlarına ve idari personelimize teşekkür ederiz.” dedi

Salihoğlu: Öğrenci Dostu Ada Projesinin Mimarlarına Teşekkür Ederiz

Prof. Salihoğlu; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine ve Girne Üniversitesi’ne YKS ile yerleşen öğrenci sayısının bir önceki yıla göre artış göstermesi öncelikle KKTC COVID 19 salgın sürecinin ada genelinde başarılı bir şekilde yönetebilmesine ve “güvenli ada” imajının yaratılmış olmasına dayanmaktadır. İlgili Bakanlık tarafından ortaya konan “Öğrenci Dostu Ada” projesinin bu artışta önemli rolü olmuştur. Özellikle pandemi koşullarında sergiledikleri özverili çalışmalarla süreci başarıyla yöneten, öğrencilerimizi sahiplenen ve sonsuz destek sağlayan, ve de “Öğrenci Dostu Ada” projesini tasarlayan, ortaya koyan ve yürüten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’na ve Bakanlık personeline Girne Üniversitesi Ailesi adına çok teşekkür ederiz.

Pandemi döneminde adada kalan tüm uluslararası öğrencilere her türlü yardımda bulunan Günsel Ailesi, 2020-2021 eğitim yılında da okul harçlarına ve yurt ücretlerine hiçbir artış getirmeyerek kurumumuzu tercih eden öğrenci sayısının artmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu vesileyle Girne Üniversitesi’ne hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Dr. Suat Günsel’e ve Günsel Ailesine müteşekkiriz.

Girne Üniversitesi olarak ailemize yeni katılan öğrencilerimize adamıza ve üniversitemize hoş geldiniz diyerek kendilerinin ve ailelerinin heyecanlarına ortak olduğumuzu belirtmek isterim.” İfadelerini kullandı..