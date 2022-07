Genç doktorların gurur günü

YDÜ Tıp Fakültesi’nden mezun olan genç doktorlar, diplomalarını törenle alarak kep attı. Tıp Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Tanzanyalı Maryam Mohammad Mizingi, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mesleğe ilk adımlarını attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Maryam Mohammad Mizingi birincilikle mezun olurken, Hazal Erdoğan ikinci ve Cemre Terzi ise üçüncü olarak mezun oldu.Konuşmaların ardından tüm mezun öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan eşliğinde, hipokrat yemini ederek diplomalarını aldı.YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara seslenerek “Her biriniz dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ediyorsunuz. Hızla değişen ve globalleşerek küçülen bir dünyanın temsilcileri olarak buradasınız. Ve şimdi geleceğin doktorları olarak yeni bir hayat sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara mesleki anlamda ileride birçok zorlukla karşılaşacaklarını hatırlatarak “Geleceğin doktorları olarak önyargısız diyalog kurmaya açık olun ve fikirlerinizi değiştirebilme cesaretine sahip olun. Araştırın, sorgulayın, yorumlayın ve çözüm önerileri üretin. Vizyon geliştirin, kendinizi geliştirin, dünyayı değiştirin. Her birinizin bu potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Her birinize güveniyor, sizinle gurur duyuyorum” dedi.Törende konuşma yapan YDÜ Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan da, “Altı yıl önce çıktığınız bu yoldan birer yetişkin, birer doktor olarak ayrılıyorsunuz. Bugün, 275’e mezunumuz sağlık ordusuna katılmak için hazır. Bu bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2008’de kurulduğunu söyleyerek dokuzuncu dönem mezunlarını verdiklerini belirten Prof. Dr. Gamze Mocan, “Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi dünya tıp fakülteleri listesinde yerini almış saygın bir fakültedir. Sizler genç meslektaşlarım, her anlamda donanımlı bir tıp fakültesinden mezun oluyorsunuz. Kendi hastanesi olan, son teknolojiyle donanmış bir üniversitesinin, dünya literatürüne adlarını yazdırmış değerli öğretim üyeleri tarafından yetiştirildiniz” ifadelerini kullandı.