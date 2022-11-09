Geleceğin turizmcileri, şefleri, aşçıları Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’de yetişiyor

Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin pratiklerini yapabilmeleri adına Girne Üniversitesi ile Dorona Otel ve Park Palace Hotel arasında bir protokol imzalandı.

Girne Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen protokol imza töreninde, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Hoteller Müdürü Ergin Doğan, turizme artı değer katacak yeni bir projeyi hayata geçirmek üzere protokole imza attılar. Törene ayrıca Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü dekan ve öğretim üyeleri de katıldı.Yapılan bu yeni protokol ile birlikte, Girne Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün uygulamalı dersleri Üniversitenin derslik ve laboratuvarlarında yapılırken ana mutfak uygulamalı eğitimler protokole dahil hotellerden birinde yapılacak.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü teorik, pratik bilgi ve becerilerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası platformda rekabet edebilecek nitelikte yerel ve dünya mutfaklarını tanıyan ve hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilecek, yemek pişirebilmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de analiz edebilen şef adayları yetiştirmeyi amaçladığından bu protokol ile birlikte Girne Üniversitesi bölüm öğrencileri, modern otel işletmeciliği anlayışıyla yüksek hizmet kalitesini deneyimleme şansı elde ederken, stajlarını en verimli şekilde gerçekleştirebilecek, uygulamalı dersleri yapabilmelecek ve yarı zamanlı çalışma fırsatlarından yaralanabilecekler.Eğitimlerde, Dorana Hotel veya Park Palace Hotelde “içeceklere giriş”, “servis tekniği ve yönetimi” gibi uygulamalı dersler ilgili departmanlar bünyesindeki otel personeli ve ilgili dersin öğretim görevlisi ile birlikte koordine edilerek eğitim desteği sağlanacak.Aynı zamanda uygulamalı eğitimlere katılan öğrenciler kendi istekleri dahilinde staj, yarı zamanlı istihdam veya istihdam konularında Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’de çalışma önceliği yaşayabileceklerdir.

Protokol hakkında açıklamada bulunan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu;“ Kuzey Kıbrıs’ta üniversiteler arasında akademik performans açısından ilk üç sırada yer alıyoruz. Üniversitemizin tüm fakülteleri kadar tercih edilen ve giderek daha çok popüler bir bölüm haline gelen Turizm Fakültemize bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimize yepyeni bir fırsat yaratarak, okulumuzun uygulama laboratuarları haricinde profesyonelliği öğrenmek adına Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri kapsamında olan kuruluşlardan Dorana Hotel, Park Palace Hotel ve Oasis Hotel’de gerçek zamanlı deneyim kazanabilmeleri adına bu protokolü imzaladık.

Bu vesile ile öğrencilerimiz hem profesyonelliği öğrenecek hem de kurumununun her koşulda onların arkasında olduğunu bilecekler. Bu açıdan son derece önemli bir atılım oldu. Protokolün genel kapsamında uygulama, staj, yarı zamanlı istihdam ve istihdam öğrencilerimize sunuluyor. Bu imza ile ilk adımı attık, bundan sonraki adımlarımızda hep öğrencilerimizi daha üst düzeye çıkaracağımız yeni iş birlikleri yaratacağız. Öğrenci memnuniyeti açısından da bizim için önemli; bu gibi iş birlikleri sayesinde hem üniversitemiz tercih edilebilir hem de bölüm seçimi açısından ufuk açıcı bir mesleki alan olmakta.Okulumuzun sunduğu imkanlar haricinde öğrencilerimiz için uygulama aşaması; Aşçılık bölümü 2 senelik olduğundan ilk yıl itibari ile başlayacak. Gastronomi, beslenme ve diyetetik gibi programlarda ise ileri seviyelerde 3. 4. sınıflarda staj görmeleri ve çalışmaları mümkün olacak.Dorana Hotel, Park Palace Hotel ve Oasis Hotel’lerimizin ihtiyacı olduğu noktada da öğrencilere çalışma olanağı da olacak.Kısa sürede atılan bu önemli adımdan son derece memnunuz.” dedi.

İmza töreni sonrasında protokol hakkında bilgi veren Hoteller Müdürü Ergin Doğan;

Girne Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerini otellerimizde ders müfredatı boyunca uygulamalı derslerde destekliyor olacağız.Kuzey Kıbrıs’ın turizm sektöründe hizmet veren ve Girne’de konumlanan otellerimiz Dorana Hotel, Park Palace ve Oasis Hotel’ de tüm personelimiz ve ilgili dersin akademisyenleri ile birlikte koordineli şekilde öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlıyor olmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Öğrencilerin aynı zamanda mesleki gelişimlerine fırsat yaratmak adına, otellerimizin ihtiyaç duyduğu noktada yarı zamanlı veya tam zamanlı istihdam edeceğiz. Oda –kahvaltı konsepti ile servis veren otellerimizde otel işletmeciliğini de deneyimleme şansı olacak öğrencilerin. Bu bağlamda Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri olarak geleceğin şeflerinin, aşçılarının ve gastronomi alanında kariyerine yön verecek tüm öğrencilerimizin otellerimize de önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu protokol hayırlı olsun.” dedi.