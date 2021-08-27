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Gazeteci Mete Çubukçu ve Oğuz Haksever, DAÜ'de ders verecek

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Gazeteci Mete Çubukçu ve Oğuz Haksever, DAÜ'de ders verecek
Gazeteci Mete Çubukçu ve Oğuz Haksever, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nde ders vermeye başlıyor.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Araştırmacı Gazetecilik dersini Mete Çubukçu, Video Haberciliği dersini de Oğuz Haksever verecek.
DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, Türkiye’nin duayen gazetecilerini öğrencilerle buluşturacak olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, bölüm olarak sektörün deneyimlerinin değerini bildiklerini, öğrencilerin mezun olmadan önce mesleki deneyimlerini üst seviyeye taşıdıklarını ve mesleği icra etmeye hazır hale geldiklerini kaydetti.
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