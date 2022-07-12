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GAÜ'nün özel burs avantajları devam ediyor

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Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) KKTC'ye özel sunmuş olduğu özel burs avantajları ile BESYO, Özel Yetenek Sınavları devam ediyor.

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GAÜ'nün özel burs avantajları devam ediyor

 

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, beden eğitimi ve spor alanında yüksek öğretimi hedefleyen adaylar için Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 36. yılında KKTC'ye özel sunmuş olduğu yüzde yüze varan burs fırsatı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun (BESYO) yetenek sınavları 19 Temmuz günü itibari ile her Salı saat 14.00'de GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde gerçekleşecek. Bu sınavlara lise eğitimlerini KKTC'de tamamlayan TC Vatandaşı aday öğrenciler de katılabilecek.

Açıklamada ayrıca, sınav sonucunda aday öğrencilerin yüzde 90 ya da yüzde 100 burs alma fırsatı olacağı kaydedildi.

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