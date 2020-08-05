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Final Üniversitesi'nde Rektörlüğe Prof. Dr. Hüseyin Yaratan getirildi

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Uluslararası Final Üniversitesi'ndeProf. Dr. Ercan Uygur'un vekaleten yürüttüğü Rektörlük görevine Makine Mühendisi ve  Eğitim Bilimci olan ülkemizin değerli öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hüseyin Yaratan getirildi

Final Üniversitesi'nde Rektörlüğe Prof. Dr. Hüseyin Yaratan getirildi
2015 yılında kurulup 2016-2017 eğitim yılında öğretim hayatına başlayan Uluslararası Final Üniversitesi'nde rektörlük görevine Prof. Dr. Hüseyin Yaratan getirildi.
Prof. Dr. Ercan Uygur'un vekaleten yürüttüğü Rektörlük görevine Makine Mühendisi ve  Eğitim Bilimci olan ülkemizin değerli öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hüseyin Yaratan'ın getirilmesi UFÜ çevresinde memnuniyet uyandırdı.
Prof. Dr. Hüseyin Yaratan vermiş olduğu mesajında, "Uluslararası Final Üniversitesi, öğrencilerini seçtikleri alanla ilgili bilgilerle donatmanın  yanında, özgüveni yüksek, dürüst ve güvenilir, eleştirel düşünebilen, girişimci, işbirliğine açık, doğaya ve çevreye duyarlı, kültürel çeşitliliğe saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak yetiştirmeyi önemseyen bir üniversitedir" dedi.
1954 Lefkoşa Küçük Kaymaklı doğumlu olan Yaratan, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayarak ülkemizde Türk Maarif Koleji'nde Matematik, Mekanik ve Fizik öğretmenliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Yardımcılığı, YÖDAK üyeliği, Kıbrıs Fullbright Komisyonu üyeliği, Atatürk Ögretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyeliği, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği, 25'i aşkın dernek, birlik, komisyon ve kurulda yönetici, üye ile bir çok eğitim kurumunda çeşitli görevlerde bulundu. Halen Türk Maarif Koleji Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı'dır.
 
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