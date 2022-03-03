Dünyadaki tıp öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşacak

Dünyadaki tıp fakültesi öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 14-16 Nisan tarihleri arasında ilk kez düzenleyeceği Uluslararası Öğrenci Kongresi’nde buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği (NEUMSA) ve Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC) iş birliği ile düzenlenen “Tıp Fakültesi 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi”, 14-16 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. “Tıpta Yeni Ufuklar” başlığı ile düzenlenecek olan öğrenci kongresi; başta KKTC ve Türkiye olmak üzere pek çok ülkede tıp eğitimi alan öğrencileri bir araya getirecek. Yüz yüze oturumları Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan kongrede, eş zamanlı olarak online oturumlar da yapılacak.

Odağına tıptaki yeni gelişmeleri alan kongre, multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Mühendislik ve yazılım gibi alanların tıptaki yansımalarının da ele alınacağı “Uluslararası Öğrenci Kongresi”nde yapay zekanın tıptaki uygulamaları, tıpta dijitalleşme etiği, yeni görüntüleme uygulamaları, robotik cerrahi ve daha pek çok konu hakkında bildiriler sunulacak. Kongrede bildiri sunmak isteyen tıp fakültesi öğrencilerinin 7 Mart’a kadar başvuru yapması gerekiyor.

Geleceğin hekimleri Uluslararası Öğrenci Kongresi’nde!

KKTC’de ilk kez yapılacak olan “Tıp Fakültesi 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin organizasyonunu üstlenen NEUMSA ve MSANC başkanları Sait Durhan ve İlayda Feray Yayla, 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecekleri kongre ile dünyada tıp eğitimi alan öğrencileri KKTC’de buluşturmayı hedeflediklerini söylediler. Durhan ve Yayla, “Ülkemizde tıp eğitimi alan geleceğin hekimleri ile dünya arasında güçlü bir köprü kurmak istiyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı’nın desteği ile organize ettiğimiz Tıp Fakültesi 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi de bu hedefin güçlü araçlarından biri olacak” ifadesini kullandılar.

İnt. Dr. Asu Özince, Stj. Dr. Okan Erdemsiz, Stj. Dr. Süleyman Gündüz ise Öğrenci Düzenleme Kurulu adına yaptıkları ortak açıklamada, “Gelecekteki meslek hayatlarının çok önemli bir parçası olacak olan tıp kongreleri ile ilgili deneyim kazanmak ve tıptaki yeni gelişmeleri takip etmek isteyen tüm tıp fakültesi öğrencilerini kongremize davet ediyoruz” ifadesini kullandılar. Kongre Öğrenci Düzenleme Kurulu üyeleri ortak açıklamalarında, “Tıp Fakültesi 1. Uluslararası Öğrenci Kongresi’nin düzenlenmesinde tecrübelerini bizlere aktararak destek olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz başta olmak üzere tüm organizasyon komitesine ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin destek veren tüm birimlerine NEUMSA ve MSANCdaki tüm arkadaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dediler.

