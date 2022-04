Dünyaca ünlü grafik tasarımcı Prof. Ebrahim Haghighi DAÜ’de ders verdi

Dünyaca ünlü grafik tasarımcı Prof. Ebrahim Haghigi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde yer alan “Learning From Masters – Tasarımı Ustalarından Öğrenmek” adlı dersi vermek üzere DAÜ’ye geldi. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda ödülü bulunan ve birçok sergide yer alan İranlı tasarımcı, DAÜ’deki dersi boyunca öğrencilere poster tasarımı konusunda eğitim verdi.İran Grafik Tasarımcılar Birliği Onursal Başkanı da olan Haghighi, ders kapsamında öğrencilere iki adet poster yaptırdığını dile getirerek, şunları söyledi: “Birinci poster projesinde, öğrencilerden tipografi ve fotoğraf alanlarını birleştirerek bir otoportre yapmalarını istedim. İkinci projede ise öğrencilerin her türlü grafik tekniklerini serbestçe kullanabileceği ve bir de slogan yaratabileceği, çağdaş iletişim temalı bir poster geliştirmelerini istedim. Benim için farklı kültürlerden gelen öğrenciler ile çalışmak her zaman için çok iyi bir deneyim olmuştur. Dolayısıyla, burada olmaktan son derece mutluyum.”DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada söz konusu ders için her dönem uluslararası alanda saygın sanatçı veya tasarımcıları uzmanı oldukları alanda öğrencilere ders vermek üzere bölüme davet ettiklerini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, “Bu sayede, öğrencilerimiz eğitimini almış oldukları alanda dünyanın en saygın ve en başarılı sanatçı ve profesyonelleriyle bire bir tanışma ve onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanma şansı yakalamış oluyorlar.” ifadelerini kullandı.DAÜ’nün vizyonu gereği, uluslararası bağlantılara büyük önem verdiklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, bugüne kadar bölümde ders vermiş usta sanatçı ve tasarımcılar sayesinde küresel çapta oldukça geniş bir iletişim ve iş birliği ağına sahip olduklarını ve çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.