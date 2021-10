Duayen mimarlar DAÜ'deki uluslararası konferansta buluşacak

DAÜ Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen uluslararası “Unspoken Issues In Architectural Education” konferansının ikincisi, bu yıl 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde, DAÜ’nün ev sahipliğinde, dünyanın dört bir yanından duayen mimarların katılımıyla gerçekleşecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen uluslararası “Unspoken Issues In Architectural Education” konferansının ikincisi, bu yıl 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde, DAÜ’nün ev sahipliğinde, dünyanın dört bir yanından duayen mimarların katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilecek. Konferansın ana dili İngilizce olacak. “Unspoken (Konuşulmayanlar)” temasıyla düzenlenecek olan uluslararası konferans, mimarlık eğitimini çeşitli açılardan tartışmak için akademisyen, uygulayıcı ve öğrencilerin bir araya gelmesi amacıyla yapılıyor. Konferansın ana konuşmacıları arasında, Pratt Mimarlık Okulu, New York Dekanı Prof. Dr. Harriet Harriss ile Middlesex Üniversitesi, Moda ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Graeme Brooker de yer alıyor. Mimarlık eğitiminde öncü pedagojiler, tasarımda feminizm, eşitlik, dekolonizasyon, çeşitlilik, sivil katılım ve iklim adaleti alanlarında uzman olan Prof. Dr. Harriss ile İç Mimarlık, İç Mimarlık Tarihi ve dizayn prensiplerinin ödüllü ismi Prof. Dr. Brooker’ın bu alanlarda yazılmış pek çok kitabı bulunuyor. Duayen akademisyenler Prof. Dr. Harriss ve Prof. Dr. Brooker, Nisan 2022’de DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin misafiri olarak adaya gelecek. Konferansa olan ilgi gittikçe büyürken, dünyanın dört bir yanından bildiriler gelmeye de devam ediyor.Mimarlık eğitiminde konuşulmayan soruların tartışılacağı konferans, Nisan 2022’de kültürel çalışmalar, sosyoloji, çevre çalışmaları ve pedagojik çalışmalar için dünyanın her yerinden tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sanat ve mimarlık tarihi, mühendislik, şehir çalışmaları disiplinlerinde çalışan disiplinler arası akademisyenler, uygulayıcılar ve öğrenciler tarafından gelecek bildirileri memnuniyetle karşılıyor.DAÜ 2. Uluslararası “Unspoken Issues In Architectural Education” Konferansı, “Çeşitlendirilmiş Ortamlar”, “Dinamik Felsefe” ve “Çelişkili Eğitim” ana temaları ile mimari / iç mimarlık eğitiminde çeşitli kritik konular üzerine tartışmalara öncülük etmeyi amaçlıyor. Bu ana temalara yönelik olarak, konferansın ana amacı, günümüzde mimarlık / iç mimarlık eğitiminin temel zorluklarını araştırmak ve yaymak, mimarlık eğitiminin gerçek dünya ile ilgisizliği, medyanın etkileri, yoksullar için çalışma veya tasarım, afet yönetimi, iklim değişikliği, yakıt yoksulluğu, enerjinin fiyatı, çatışmalar ve savaşlar, mimar ve mimarlık okullarının sayısı, öğretim metodolojisinin sorgulanması, mimari ve daha pek çok konuşulmayan konuyu uluslararası olarak değerlendirmektir.Konferansla ilgili daha detaylı bilgi ve bildirim çağrısına https://architecturaleducation2022.emu.edu.tr/en/about başlıklı web sitesinden ulaşılabiliyor. Konferansa makale göndermek isteyenlerin makale özlerini en geç 28 Ekim 2021 tarihine kadar, web sitesinde yer alan “Submission” bölümünden iletmeleri gerekiyor. Kabul alan makaleler 29 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak ve tam makalelerin en geç 1 Şubat 2022 tarihine kadar yine aynı web sitesi üzerinden teslim edilmesi isteniyor. Aynı zamanda konferansın sosyal medya hesapları (Facebook: UIAE 2022 – Instagram: @uiae2022) da takip edilebiliyor