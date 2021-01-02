“Dr. Suat Günsel Girne Koleji bölgede ekonomik büyüme sağlayacak”

Yakın Doğu Koleji Yönetim Kurulu Üyeleri Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ı ziyaret ederek, Şubat 2021’de eğitime başlayacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile ilgili görüş alışverişinde bulundu

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz’dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’a, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyon-misyonu hakkında bilgiler aktardı.

ERDOĞAN: “ÇOCUKLARIMIZIN, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN, DİĞER YANDAN YABANCI DİLE HAKİM BİREYLER OLARAK YETİŞECEK OLMASINDAN SEVİNÇ DUYUYORUM.”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin, bölgeye ciddi bir canlılık kazandıracağını vurgulayarak, Yakın Doğu Heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, “Çocuklarımızın yenilikçi teknolojilerle tanışarak, hem kültürünü bilen hem de yabancı dile hakim bireyler olarak yetişecek olmasından sevinç duyuyorum” dedi. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, “Çocuklarımız, kaliteli eğitimle çağdaş bilgi ve teknolojilere uyum sağlayacak donanımlı bireyler olarak yetişirken, bölgemizde ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. MURAT TÜZÜNKAN: “TOPLUMU İLERİ TAŞIYACAK YARATICI BİREYLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ...”

Ziyarette, Dr. Suat Günsel Girne Kolejinin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Girne bölgesi öğrencilerini nitelikli ve güven veren eğitim imkanı ile buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doç. Dr. Tüzünkan, “Teknolojik altyapımız, tecrübeli ve dinamik eğitim kadromuzla öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı ile toplumda yenilikler başlatacak ve gerçekleştirecek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

ASIM İDRİS: “DÜNYA STANDARTLARINDA BİR EĞİTİMLE KENDİNDEN EMİN BİREYLER YETİŞTİRECEĞİZ...”

Dünya standartlarındaki eğitim programıyla çağın gereksinimlerine uygun donanımlı bireyler yetiştireceklerinden söyleyen Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nde Cambridge ve Pearson Edexcel müfredatı uygulandığını, İngilizce yanında Almanca ve Fransızca’nın da ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulduğunu hatırlattı. İdris, ayrıca öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları ve hızlandırılmış kurslar, IGCSE ve GCE sınav hazırlık programları, akıllı sınıf ve laboratuvarlarla geleceğe emin adımlarla yürüyen öğrenciler yetiştireceklerini söyledi.

ERTAN ALİGÜLLÜ: “CAMBRDİGE ONAYLI MÜFREDATLA EĞİTİMDE FARK YARATACAĞIZ...”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de, Şubat 2021’de Dr. Suat Günsel Girne Kolejinde Kreş ve Okul Öncesi eğitiminin Şubat 2021'de başlayacak olmasının heyecanı ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni bir de anadili İngilizce olan bir anaokulu öğretmeni bulunacağını söyleyen Aligüllü, eşzamanlı olarak Türkçe ve İngilizce olarak yürütecekleri derslerde Cambridge onaylı bir müfredat uygulanacağını söyledi. Aligüllü, “Dil eğitimi, sosyal ve fiziki donanımı ve alanında tecrübeli yetkin öğretmen kadrosu ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Girneli çocukların hayatında fark yaratacak” dedi.



