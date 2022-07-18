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Diş hekimlerinin mezuniyet coşkusu

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Diş hekimlerinin mezuniyet coşkusu

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunları 13 Temmuz’da düzenlenen görkemli bir törenle diplomalarını alarak, toplu olarak meslek yeminlerini etti.
Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından müzik dinletisi ile başladı. Törenin açılış konuşmaları Dr. Suat Günsel Diş Hastanesi Başhekimi ve Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından yapılırken fakülte birincisi Tuba Ökten de mezunlar adına katılımcılara seslendi. 
Açılış konuşmalarının sonrasında etkinlikte Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner’in son ders konuşmasını takiben öğrenciler toplu olarak meslek yeminlerini etti.



Dereceye giren mezunlara diploma ve madalyalarını alırken fakülte kütüğüne de plaketlerini çaktı. Mezun olan diğer öğrencilerin de diplomalarını aldığı tören, öğrencilerin hazırladığı renkli dans gösterisinin ve kep atma töreninin ardından mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.
Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında; akademisyenlerin en büyük mutluluklarından birinin eğitim verdikleri kişilerin mezuniyetine tanıklık etmek olduğunu söyledi.
Bugün yaşanılan mutluluğun özel bir anlamı daha olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, beş yıl önce kurulan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Açılış konuşmasını yapan ve yemin töreni öncesinde öğrencilere son dersi veren Dr. Suat Günsel Diş Hastanesi Başhekimi ve Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner, 2017’de çıktıkları bu onurlu yolculuğun çok önemli bir aşamasını tamamlamanın ve ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Prof. Dr. Çetiner, Girne Üniversitesi’ni çağdaş eğitim anlayışıyla tüm dünya gençlerine kazandıran ve sürekli desteğini esirgemeyen başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere tüm Günsel Ailesi’ne şükranlarını sundu.



Prof. Dr. Serap Çetiner, konuşmasında haklı bir gurur yaşayan ailelere, özverili çalışmalarıyla mezunları bugüne getiren fakülte öğretim üyelerine ve Atatürk ilkelerini benimsemiş, evrensel değerlere bağlı hekimler olmalarını öğütlediği genç meslektaşlarına seslendi. Mezunlara sahip oldukları insani değerleri pusula edinmelerini söyleyen Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetiner, bilimin vazgeçilmez gerçeğinin daima ileri gitmek ve gelişmek olduğunu ifade ederek diş hekimliğinin sanat ve bilimin birleştiği çok özel bir meslek olduğunu vurguladı. 



 
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