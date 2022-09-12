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DAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

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DAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvurularının 26 Eylül Pazartesi gününe kadar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ bağlantısından çevrim içi olarak yapılabileceği duyuruldu.
DAÜ’nün tezli veya tezsiz, İngilizce veya Türkçe dilinde, farklı bilim alanlarında yüksek lisans ve farklı dallarda doktora eğitimi verdiğinin belirtildiği açıklamada, yeni açılan Genel Psikoloji doktora programının da Güz Dönemi'nde öğrenci kabul etmeye başladığı açıklandı.
Açıklamada, İşletme ve Ekonomi Fakültesi altında yer alan Türkçe programların sadece Lefkoşa’da, İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans ve doktora programı ile DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı programların ise hem Gazimağusa’da hem Lefkoşa’da eğitim verdiği de belirtildi.
KKTC kamu çalışanlarına ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan kurum çalışanlarına lisansüstü programlarda yüzde 20, DAÜ mezunlarına ise yüksek lisans programlarına yapacakları yeni kayıtlarda yüzde 15 indirim uygulandığının da kaydedildiği açıklamada, “Lisansüstü programlara başvuru için gerekli bilgiler, ücretler ve programlar hakkında daha fazla bilgi için DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü web sitesi, https://grad.emu.edu.tr ziyaret edilebilir veya 0392 630 11 11 numaralı telefondan ya da [email protected] adresli e-postasından bilgi talep edilebilir” ifadelerine yer verildi.
 
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