DAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2022 - 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi için lisansüstü program başvurularının 26 Eylül Pazartesi gününe kadar https://applyonline.emu.edu.tr/grad/ bağlantısından çevrim içi olarak yapılabileceği duyuruldu.

DAÜ’nün tezli veya tezsiz, İngilizce veya Türkçe dilinde, farklı bilim alanlarında yüksek lisans ve farklı dallarda doktora eğitimi verdiğinin belirtildiği açıklamada, yeni açılan Genel Psikoloji doktora programının da Güz Dönemi'nde öğrenci kabul etmeye başladığı açıklandı.

Açıklamada, İşletme ve Ekonomi Fakültesi altında yer alan Türkçe programların sadece Lefkoşa’da, İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans ve doktora programı ile DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı programların ise hem Gazimağusa’da hem Lefkoşa’da eğitim verdiği de belirtildi.