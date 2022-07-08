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DAÜ’den 1846 mezun daha

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Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yapıldı.

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DAÜ’den 1846 mezun daha
 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yapıldı.
Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 1,846 mezunun DAÜ’den ön lisans ve lisans derecelerini alacağını belirterek; 7 farklı uyruktan 308 ön lisans ve 67 farklı uyruktan 1,538 lisans mezununun diploma almaya hak kazandığını aktardı. DAÜ’nün lisansüstü mezunlarıyla birlikte bahar döneminde 2,200’e yakın mezun verdiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, böylece üniversitenin bugüne kadar vermiş olduğu toplam mezun sayısının 69,000’i aştığını kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, mezunları ve ailelerini tebrik etti.
Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için Mesleki Yemin Töreni’ni düzenledi.
 
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