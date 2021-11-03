DAÜ’den 13 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

2021 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde 13 DAÜ akademisyeni dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını gösterdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 13 akademisyen, 2021 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını gösterdi. Listenin oluşturulmasına önde gelen akademik yayın firmalarından Elsevier B.V. ile 30 yılı aşkın bir süredir bilimsel üretim değerlendirme ve ölçümü haritaları üreten SciTech Strategies firması destek verdi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede 12 DAÜ akademisyeni yer almıştı. Bu yıl bir DAÜ akademisyeni daha listeye girdi. Listede 190 bin 63 bilim insanı, dünyada %2’lik dilim içerisinde sıralandı. DAÜ’den bir akademisyen ilk 1,600’e, üç akademisyen ilk 30 bin’e, üç akademisyen ilk 60 bin’e, iki akademisyen ilk 120 bin’e, 4 akademisyen de ilk 185 bin’e girdi. Listede Türkiye’den toplam 1,150 akademisyen yer aldı.



Prof. Dr. Karatepe Türkiye’nin En Etkin 7. Bilim İnsanı

Rapora göre, dünya genelinde en yüksek etki yaratan bilim insanlarından oluşan listede, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe 1,572. sırada yer aldı ve Türkiye’nin en etkin 7. bilim insanı oldu. İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Babak Safei, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Akeem Adeyemi Oladipo ile Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel Türkiye’de ilk 500 akademisyen arasına girdiler.



Öte yandan Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Kükrer, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ve Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar Mustafa ise Türkiye’den listeye alınan 1,150 akademisyen arasına girme başarısını göstererek dünyada %2’lik dilim içerisinde yer aldılar.



Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 7 DAÜ Akademisyeni

Rapor kapsamında açıklanan Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 7 DAÜ akademisyeni yer aldı. Listede Türkiye’den toplamda 828 akademisyen yer aldı. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe kariyer boyunca dünya genelinde en etkin 20 bin bilim insanı