“DAÜ’deki kadın öğrencilerin potansiyelini açığa çıkarmak” başlıklı seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası-Kadın Girişimciler Konseyi (KTTO-KGK) iş birliğinde; “DAÜ’deki kadın öğrencilerin potansiyelini açığa çıkarmak (EmpowHER: Unleashing the potential of the female students at EMU )” başlıklı seminer düzenlendi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine destek sağlamak amacıyla düzenlenen seminere DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, KTTO-KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, konsey üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminer, DAÜ BTYO ile Mağusa Kadın Merkezi (MAKAMER) arasında 2022 yılında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, bilişim ve teknoloji sektöründe ve üniversitelerde bu konularda eğitim alan kadınların sayısının azlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktan öte fark yaratmak için geliştirilen “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.

Seminer, genelde tüm DAÜ öğrencilerine ve özelde DAÜ’nün bilişim ve teknoloji alanlarındaki programlarında öğrenim görmekte olan kadın öğrencilerin yararına sunuldu.

Etkinlik Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5’inci maddesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefi kapsamında yer alırken, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın diğer 16 hedefinden 10’unun alt hedeflerinde de doğrudan ele alınıyor.

Seminerin açılış konuşmaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu ile Yrd. Doç. Dr. Çelik ve Gürtunç tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte İnsan Kaynakları Uzmanı Hidayet Serdar ve Bold Innovates Kurucu Ortakları İpek Gündüz ile Melis Güvensoy konuşmacı olarak yer aldı.

Sektörlerinde lider kadınlar olarak üniversiteli kadınlar için çok değerli rol model olan konuşmacılar, kendi başarı öykülerinden, deneyimlerinden, yaşadıkları problemler ve problemlerle başa çıkabilme yöntemlerinden bahsettiler.

Konuşmalarda iş başvurularında göz önünde bulundurulan konulara ve başarılı olmak için gerekli unsurlara da dikkat çekildi.