DAÜ’de örgütlü STK’lardan depremzede öğrencilere destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) örgütlü bulunan sivil toplum kuruluşları, depremzede öğrencilere destek vermek için bir araya geldi.DAÜ Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP), DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-PERSEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), DAÜ Çalışanları Yardımlaşma Derneği (DAÜ-DER) ile DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği’nin (DAÜ-MEZDER) depremden etkilenen DAÜ öğrencileri için 570 bin TL kaynak yarattı.DAÜ-KOOP Ltd. ve DAÜ-MEZDER Başkanı Derviş Ekşici konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:“İlk etapta depremden etkilenen öğrencilerimiz için 570 bin TL’lik kaynak yaratılmıştır. Bu kaynakla depremzede olduğunu ibraz eden öğrencilerimize alışveriş çeki dağıtmaya başlamış bulunmaktayız. Bunun dışında da depremzede öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına yönelik katkılarımız ileriki günlerde de devam edecektir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diler, tüm Türkiye, KKTC ve Suriye ve halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”