DAÜ’de “Kıbrıs’ta Değişim Rüzgarları mı oluşuyor?” konulu seminer gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile “Kıbrıs’ta Değişim Rüzgarları mı oluşuyor?” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seminerin açılış konuşmasını DAÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora yapan ve KPM’nin araştırma görevlisi olan Hatice Savoğlu yaparken, konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Şahin, konuşmasına, Kıbrıs sorununun sömürge ve emperyal devletler dolayısı ile ortaya çıktığını anlatarak başladı. Şahin, değişen Amerika Birleşik Devletler (ABD) dış politikasının farklı dönemlerde Kıbrıs meselesini ve bölgeyi nasıl etkilediğine değindi. Irak savaşına kadar Türkiye ile ABD'nin stratejik müttefik olduklarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Şahin, Türkiye’nin Amerika ve Rusya gibi bölgedeki farklı güçlerle oluşacak ilişkilerinin Kıbrıs sorununu nasıl etkileyebileceğini anlattı. Türkiye’nin yakınlaşacağı aktörlere göre Kıbrıs konusunda farklı senaryoların doğabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Şahin, hidrokarbonlar ve boru hattı projeleri gibi enerjiye dair konuların bölgedeki aktörler için önemini dile getirdi. Bu kaynakların farklı gelişmelere yol açabileceğine değinen Yrd. Doç. Dr. Şahin, Türkiye’nin iki devletli çözüm tezine nasıl ulaştığından da bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Etkileşimin yoğun olduğu seminerde, Yrd. Doç. Dr. Şahin, KPM araştırma görevlisi Hatice Savoğlu’nun moderatörlüğünde gelen soruları yanıtladı.

