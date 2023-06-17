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DAÜ’de ilk ve acil yardım, yangınla mücadele ve deprem eğitimi verildi

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DAÜ’de ilk ve acil yardım, yangınla mücadele ve deprem bilinçlendirmeye ilişkin seminer yapıldı

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DAÜ’de ilk ve acil yardım, yangınla mücadele ve deprem eğitimi verildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Savunma Teşkilatı ile iş birliği içerisinde ilk ve acil yardım, yangınla mücadele, deprem bilinçlendirme konulu seminer ve eğitim düzenledi. 

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu seminer ve eğitim Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Atilla Samur, Hasan Özboltaşlı ve Osman Demirli tarafından verildi. Öğrencilere DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uzman Öğretim Görevlisi Aslı Akı da eşlik etti.

Etkinlikle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu seminer ve eğitim ile DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı sivil havacılık sektöründe çalışacak olan öğrencilere acil durumlarla başa çıkma becerileri kazandırarak, yolcuların güvenliğini sağlamayı amaçladı. Seminer kapsamında, öğrencilere acil durumlarla başa çıkma konusunda temel beceriler kazandırıldı. İlk yardım teknikleri, temel yaşam desteği, kanama kontrolü, yanık tedavisi ve kırık çıkık gibi acil durum müdahalelerinde kullanılan pratik bilgiler ile olay yerinde hayat kurtarma gibi bilgi ve uygulamalar sunuldu. Ayrıca, deprem ve yangın durumlarında güvenli tahliye yöntemleri, yangın söndürme teknikleri ve yangın güvenliği konularında da bilinçlendirme yapıldı."

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, seminerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na ve seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Kılıç, seminerin öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, acil durumlarda sağduyulu ve etkili müdahalenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Turizm sektöründe çalışan bireylerin acil durumlarla başa çıkma becerilerinin önemine dikkat çeken Dekan Kılıç, öğrencilere sektördeki gelecekteki rollerinde güvenlik ve refahı ön planda tutmaları tavsiyesinde bulundu. 

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