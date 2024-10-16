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DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Ekonomi Politiği ve KKTC” konulu kongre düzenleniyor

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DAÜ’de “Doğu Akdeniz’in Ekonomi Politiği ve KKTC” konulu kongre düzenleniyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde “Doğu Akdeniz’in Ekonomi Politiği ve KKTC” konulu kongrenin açılışı yarın yapılacak.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak açılış saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayacak kongre açılış konuşmalarıyla devam edecek.
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim moderatörlüğündeki açılış panelinde; Araştırmacı Yazar İsmail Bozkurt, Cumhurbaşkanı eski Özel Temsilcisi Mustafa Ergün Olgun, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Çetin ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kudret Özersay sunum yapacak.

Kongre, açılış panelinin ardından düzenlenecek olan oturumlar ile iki gün boyunca devam edecek. 12 oturumda toplam 55 bildirinin sunulacağı kongrede, Doğu Akdeniz bölgesindeki ekonomik ve politik gelişmeler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu dinamikler içindeki rolü değerlendirilecek.
 
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