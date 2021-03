DAÜ'yü gururlandıran başarı

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı dünyanın en büyük uluslararası öğrenci yarışmasına hayat boyu davetli jüri üyesi olarak seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, bugüne kadar 5 kez gerçekleşen ve 142 ülkeden 4,300 projenin katıldığı Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj ile İç Mimarlık alanlarında dünyanın en büyük uluslararası öğrenci yarışması olan INSPIRELI Ödülleri’nin jürisine hayat boyu davetli jüri üyesi olarak seçildi. 101 ülkeden 531 jüri üyesi arasından seçilen Prof. Dr. Dağlı, başarısı ile DAÜ’nün gururu oldu.INSPIRELI Ödülleri, tüm dünyadaki Mimarlık Fakültesi öğrencilerini ekonomik, etnik ve sosyal koşullardaki farklılıklarını göz önünde bulundurarak; yarışma aracılığıyla desteklemek için kurulan ve her yıl düzenlenen en büyük uluslararası yarışmadır. INSPIRELI Ödülleri’nin ana teması yetenektir ve bu nedenle her öğrenci veya öğrenci grubu üniversitelerinde geliştirdikleri dönem projesi ile yarışmaya katılabilmektedirler.Bu yarışmanın kurumsal anlamdaki önemi, kurucularının başında Çek Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı ve sanatçısı Vaclav Havel’in yer almasıdır. Mimar ve psikoloji alanında birçok çalışması olan Karel Smejkal ve dünyaca ünlü tasarımcı Borek Sipek de diğer kurucu üyelerindendir. Yönetiminde ise 3 üniversite yer almaktadır. Bunlar Prag’ta bulunan Czech Technical University, Budapest University of Technology and Economics ve Bratislava’da bulunan Slovak University of Technology’dir. Ayrıca, Archdaily ve Amazing.Architecture ana medya; Graphisoft Archicad ve Lumion software partneridir. Daha birçok ortak ile yarışma gerçekleşmektedir.INSPIRELI Ödülleri yanında uygulama proje yarışmaları da düzenleyen kuruma, bu yıl Beyrut’ta yıkılan limanın yeniden inşa edilmesi için yarışma düzenlemesi de resmi olarak verilmiştir. Beyrut Belediye Başkanı Jamal Itani, bu etkinliğin jüri üyelerinden biridir.Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan INSPIRELI Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.inspireli.com/en/awards/about internet adresinden ulaşılabilir.