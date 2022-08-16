DAÜ, YKS sonuçlarına göre yüzde 93.72’lik doluluk oranına ulaştı

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri geçtiğimiz yıl 13,369 olan YKS kontenjanın 7,560’ını doldururken, bu yıl 14,895 YKS kontenjanın 11,141’ini doldurarak genel toplamda yüzde 74.80’lik doluluk oranına ulaştı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1,809’u lisans, 476’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,285 öğrenci yerleşirken, DAÜ bu rakamlarla bir önceki yıla göre yüzde 52.33 artış sağlayarak yüzde 93.72’lik doluluk oranına ulaştı ve KKTC üniversiteleri arasında birinci sırayı elde etti. DAÜ, lisans programları dikkate alındığında KKTC’de en çok lisans öğrencisinin yerleştiği üniversite oldu. Geçtiğimiz yıl DAÜ’ye 1,500 öğrenci yerleşmiş, bunların yüzde 92’si kayıt yapmıştı.

KKTC üniversiteleri, önümüzdeki günlerde yapılacak olan ek yerleştirme ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ile de Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabul etmeye devam edecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, yaptığı açıklamada, DAÜ’nün son 15 yılın en yüksek yerleştirme oranına ulaşarak önemli bir başarı kaydettiğini vurguladı.