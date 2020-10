DAÜ ve Roehampton Üniversitesi 'nden önemli işbirliği

DAÜ ve Roehampton Üniversitesi iş birliğinde psikolojik sağlığa yönelik müdahale programı, üniversite öğrencilerine yönelik uyarlandı

“Super Skills for Life (SSL)” adlı psikolojik sağlığa yönelik müdahale programı, “Preventing mental health problems among university students” (Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlık Problemlerinin Önlenmesi) konulu araştırma projesi kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Birleşik Krallık’tan Roehampton Üniversitesi iş birliği ile “Super Skills for Life – Young Adult version (SSL-YA)” adı altında 18 - 30 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine yönelik uyarlandı.Araştırma, Ocak - Temmuz 2020 tarihlerinde Roehampton Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’ne bağlı Centre for Applied Research and Assessment in Child and Adolescent Wellbeing (CARACAW) adlı araştırma merkezinde, DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden (PDRAM) Psk. Dr. Fatoş Özeylem, Roehampton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cecilia Essau ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Virginia Tech Üniversitesi’nden Prof. Dr. Thomas Ollendick tarafından yürütüldü.Super Skills for Life (SSL), Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu geniş bir global araştırma/uygulama ağına sahip olup çocuk versiyonu (6-11 yaş) ve ergen versiyonu (12-18 yaş), 18 farklı ülke ve 20 farklı araştırma merkezinde uygulanmaktadır. Programın üniversite öğrencilerine yönelik ilk uyarlama çalışması, DAÜ ve Roehampton Üniversitesi iş birliğiyle yapıldı. DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen bu global araştırma/uygulama ağında yer almış oldu.Psk. Dr. Fatoş Özeylem, Super Skills for Life (SSL) programının bir çalışma kitabı ve bir el kitabı olmak üzere iki kaynakla eş zamanlı uygulandığını ve Üniversite Yaşamına Geçiş, Dayanıklı Olmak, Sağlıklı Yaşam, Özsaygı, Duygular ve Düşünceler, Düşünceler-Duygular-Davranış, İlişkiler ve Sosyal Beceriler, Problem Çözme Adımları, Umutlu & Hedef-Odaklı bir Gelecek olmak üzere 9 ayrı bölümden oluştuğunu ve en az 5, en çok 9 haftalık bir program olarak uygulanabileceğini belirtti. Psk. Dr. Özeylem, SSL programının üniversite öğrencilerine yönelik uyarlama çalışmasını takiben programın, Yaşam için Süper Beceriler – Genç Yetişkin Versiyon adı altında Türkçe’ye çeviri çalışmalarının da tamamlanmış olduğunu ve programın üniversite öğrencilerinde özellikle üniversite yaşamına uyum sağlama ve üniversite yaşamı süresince karşılaşılabilecek yeni durumlar veya zorlu yaşam olaylarının yaratabileceği kaygı, depresyon, stres gibi duygusal güçlüklerle sağlıklı baş etme becerilerini kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Detaylı bilgiye www.superskillsforlife.com internet adresinden ulaşılabiliyor.