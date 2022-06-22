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DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'na 2 yeni isim

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DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'na 2 yeni isim

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Mustafa Borataş’ın yerine Hasan Esen, Ali Bolatcan’ın yerine Kadir Yel atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Haziran 2022 tarih ve Ü(K-I) 133-2022 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Mustafa Borataş’ın görevine son verilmesi nedeniyle boşalan üyeliğe Hasan Esen’i ve DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Ali Bolatcan’ın görevine son verilmesi nedeniyle boşalan üyeliğe Kadir Yel’i, 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş Yasası'nın 5’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak atadı.

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