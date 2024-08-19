DAÜ Uluslararası Yaz Okulu renkli etkinliklere sahne oluyor

8 Temmuz 2024 tarihinde başlayan ve üç periyodu tamamlanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Yaz Okulu devam ediyor. Renkli etkinliklere sahne olan DAÜ Uluslararası Yaz Okulu’na bugüne kadar Ukrayna, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Rusya, Belarus, Almanya, Güney Kıbrıs, İran ve Kazakistan’dan 6 – 24 yaş arası toplam 208 öğrenci katıldı.



DAÜ Uluslararası Yaz Okulu kapsamında DAÜ kampüsü ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi sportif aktivitelerin yer aldığı Spor Kampı, İngilizce Dil kampı, Scratch Programı Eğitimi ve Astronomi Atölyesi’ne katılan öğrenciler keyifli ve öğretici bir yaz geçiriyorlar. Her gün 09.30 – 12.20 saatleri arasında çeşitli derslere katılan öğrenciler için, öğleden sonra periyodunda ise tarihi yerlere gezi, havuz ve deniz aktiviteleri, yarışmalar, alış-veriş ve sinema gibi birçok etkinlik düzenleniyor. DAÜ kampüsünde Alfam Vista yurdunda konaklatılan öğrenciler Uluslararası Yaz Okulu boyunca hem eğleniyor hem de birçok farklı alanda bilgi ediniyorlar.



Sertifika Töreni Düzenlendi

DAÜ Uluslararası Yaz Okulu’nun 5 – 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen üçüncü periyoduna katılan öğrenciler için 16 Ağustos 2024 Cuma günü, saat 09.00’da, DAÜ Senato Salonu’nda Sertifika Töreni düzenlendi. Törene DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de katılarak öğrencilere seslendi. Prof. Dr. Öztüren konuşmasında Uluslararası Yaz Okulu’na katılan tüm öğrencilere bu deneyimin bir parçası oldukları için teşekkür ederek, okulun sadece derslerden ibaret olmadığını, kurulan arkadaşlıkların, yaşanan tecrübelerin ve anıların da öğrenciler açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Öztüren; “Ömrünüz boyunca motivasyonunuzu kaybetmemenizi ve sizleri mutlu eden meslekler seçmenizi tavsiye ederim. Umarım burada kurduğunuz arkadaşlıklar ömür boyu sürer. Hepinize hayat yolculuğunuzda iyi şanslar dilerim.” şeklinde konuştu.



Yaz sonuna kadar devam edecek olan DAÜ Uluslararası Yaz Okulu’nun dördüncü ve beşinci periyoduna katılmak isteyenler https://summer.emu.edu.tr/en adresinden başvurularını yapabilirler.





Öğrenciler Ne Dedi?

Eren Canbek – İstanbul/Türkiye 6 yaş

Yaz okulu çok eğlenceliydi, çok keyif aldım, futbol, basketbol, voleybol, tenis, oynadım, sürekli olarak denize ve havuza gittim, İngilizce dersleri aldım, Mağusa’yı gezdim. Havuzu çok beğendim, yine olursa gelmeyi düşünüyorum.



Alisa Rulevskia – Rusya 12 Yaş

Yaz okulu çok eğlenceliydi, keyif aldım, voleybol ve tenis oynamayı çok sevdim, burada bizlere sunulan yemekler çok güzeldi, en çok onları sevdim. Şehir gezisi yaptık, keyifliydi, bir sürü hediyeler aldım aileme götürmek için, her gün farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Yine gelme imkânım olursa, yine buraya gelmek isterim. Yeni arkadaşlıklar kurmak çok güzeldi.



Diana Tsyhanok – Belarus 8 Yaş

Eğlenceli bir eğitim gerçekleştirdik, çok keyif aldım, yemekleri, spor aktivitelerini, futbolu, havuz ve denizi çok beğenip çok memnun kaldım, annem ve babam uzakta olduğu için onlara buradan hediye aldım, dersleri çok sevdim, Mağusa Şehrinde gezme fırsatı bulduk ve çok beğendim. Yeni arkadaşlar ile tanıştım ve çok mutlu oldum. Yine olursa gelmek çok istiyorum ben, burayı çok beğendim.



Kaan Demiraslan – İzmir/Türkiye 16 Yaş

Yaz okulu çok güzeldi, benim için farklı bir deneyim oldu. Bu yaz okulu sayesinde İngilizcemi geliştirmek benim için iyi oldu ve İngilizce seviyemi bu okul sayesinde geliştirme fırsatı buldum, şehir turu gerçekleştirdik ve şehir turu sayesinde burayı çok beğendim, deniz ve havuza sürekli gittik ve gezmeyi çok sevdim, özellikle spor faaliyetlerinden çok keyif aldığımı söylemek istiyorum. Yine gelmekten memnun olurum ve keyif alırım.



Süleyman Sayılı – İskele/KKTC 11 Yaş

Yaz okulu çok eğlenceliydi çok keyif aldım. Futbol, tenis, voleybol oynamayı çok sevdim. Bol bol farklı ve çok çeşitli aktiviteler yaptık. Şehir Turları keyifliydi. Denize ve havuza çok fazlasıyla girme fırsatı bulduk, özellikle havuzu çok beğendim. İngilizcemi geliştirmeye yönelik dersler güzel ve keyifli geçti. Yine tekrardan böyle bir şey olursa gelmek çok isterim.



Fatma Sayra Sayılı – İskele/KKTC 9 Yaş

Çok keyif aldım böyle bir etkinlik olması bizler için çok iyi, yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı buldum ve yeni arkadaşlarım ile tanıştım. Çok keyif aldığım, çok güzel etkinliklerin olduğu bir kurs gerçekleştirme fırsatı bulduk. Çok güzel spor, deniz ve havuz etkinlikleri gerçekleştirdik. Kurs süresinde yediğimiz yemekler çok güzeldi. En çok futbol ile ilgili olan futsal etkinliğinden keyif aldım diyebilirim. Genel olarak olarak çok beğendim. Yine eğer olursa yine gelmek isterim ve memnun kalırım.



