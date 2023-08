DAÜ Turizm Fakültesi’nin önemli başarısı

DAÜ Turizm Fakültesi’nin projesi Institut Paul Bocuse Alliance’in araştırma ödülüne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin projesi Institut Paul Bocuse,Alliance’in araştırma ödülüne layık görüldü.DAÜ’den verilen bilgiye göre, turizm işletmeciliği ve gastronomi alanında dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olan Institut Paul Bocuse Alliance, 2023-2024 araştırma proje önerileri başvuruları arasından sadece iki projeyi desteklemeye layık buldu.Söz konusu başarı DAÜ Turizm Fakültesi'ne ait bir proje ile gerçekleşti.Fakülte, “Unsustainability on the Horizon: Concerns over RAISA, Future Career Anxiety And Their Effects On Hospitality, Culinary, and Tourism Students’ Critical Outcomes” başlıklı araştırma projesiyle tüm başvurular arasından öne çıkarak 2023-2024 Institut Paul Bocuse Alliance Araştırma Fonu'ndan destek almaya hak kazandı.Söz konusu proje, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamed Rezapouaghdam liderliğinde yürütülecek ve RAISA (Robotik, Yapay Zekâ ve Hizmet Otomasyonu) ile ilgili endişelerin öğrencilerin gelecekteki kariyer kaygıları, kariyer değiştirme niyetleri ve ana dallarından memnuniyetsizlikleri dahil olmak üzere çeşitli tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğini derinlemesine inceleyeceği açıklandı.Söz konusu araştırmanın turizm, konaklama, yeme-içme sektörlerinde ve mutfak sanatları eğitiminde geleceğin çalışanlarına ve sektöre yönelik önemli bir katkı sunmayı amaçladığı da belirtildi.