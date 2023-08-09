banner913
banner932
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
21 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
16 0
 
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
22 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
39 0
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
11 0
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
67 0
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
50 0
banner964

DAÜ Turizm Fakültesi’nin önemli başarısı

banner476

DAÜ Turizm Fakültesi’nin projesi Institut Paul Bocuse Alliance’in araştırma ödülüne layık görüldü

banner825
DAÜ Turizm Fakültesi’nin önemli başarısı
banner971
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin projesi Institut Paul Bocuse,Alliance’in araştırma ödülüne layık görüldü.
 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, turizm işletmeciliği ve gastronomi alanında dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olan Institut Paul Bocuse Alliance, 2023-2024 araştırma proje önerileri başvuruları arasından sadece iki projeyi desteklemeye layık buldu.
 
Söz konusu başarı DAÜ Turizm Fakültesi'ne ait bir proje ile gerçekleşti.
Fakülte, “Unsustainability on the Horizon: Concerns over RAISA, Future Career Anxiety And Their Effects On Hospitality, Culinary, and Tourism Students’ Critical Outcomes” başlıklı araştırma projesiyle tüm başvurular arasından öne çıkarak 2023-2024 Institut Paul Bocuse Alliance Araştırma Fonu'ndan destek almaya hak kazandı.

Söz konusu proje, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamed Rezapouaghdam liderliğinde yürütülecek ve RAISA (Robotik, Yapay Zekâ ve Hizmet Otomasyonu) ile ilgili endişelerin öğrencilerin gelecekteki kariyer kaygıları, kariyer değiştirme niyetleri ve ana dallarından memnuniyetsizlikleri dahil olmak üzere çeşitli tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğini derinlemesine inceleyeceği açıklandı.
 
Söz konusu araştırmanın turizm, konaklama, yeme-içme sektörlerinde ve mutfak sanatları eğitiminde geleceğin çalışanlarına ve sektöre yönelik önemli bir katkı sunmayı amaçladığı da belirtildi.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.