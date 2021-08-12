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DAÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine başvuru süresi doluyor

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DAÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine başvuru süresi doluyor

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi’ne GCE A Level sahibi KKTC uyruklu öğrenciler için tanınan kontenjanlara başvuru süresi 15 Ağustos’ta doluyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne yapılacak başvurularla ilgili yerleştirme sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacak.

IGCSE, GCE A/AS Level belgelerine sahip öğrenciler için belirlenen diğer kontenjanlara ve KKTC öğrenciler için başvuru süresinin 17 Eylül’de sona ereceği kaydedildi.

Başvuruların DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresinden yapılabilir. Tüm detaylar, harç ücretleri de dahil, bahse konu adresden indirilebilir.

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