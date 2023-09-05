DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde geliştirilen dinamik denge ölçeği platformu patent aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde, düşük maliyetli ve pek çok farklı alanda katkı sağlayacak şekilde geliştirilen Dinamik Denge Ölçeği Platformu, 2019/16422 numaralı başvuru ile Türkiye Cumhuriyeti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil almaya uygun bulundu.Projenin patent başvurusu DAÜ tarafından finanse edildi. Başvuru sahibi olan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu’nun danışmanlığında geliştirilen platform, bölümdeki bir ders kapsamında yürütülen proje ile üretildi.Özellikle çocuklar için faydalanılabilecek olan bu platform; sağlık, spor, eğitim gibi çeşitli alanlarda ve farklı yaş gruplarında da kullanılabilecek. Farklı zeminleri ile farklı şekillere girebilme özelliğini taşıyan platform, aynı zamanda saha çalışmalarında da fayda sağlayacak. Platformun proje ekibinde Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu’nun yanı sıra, DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans Programı Mezunları Uzman Fizyoterapistler Erdoğan Çetintaş, Hatice Hacıküçük, Hayriye Tomaç ve Tuğba Obuz ile Lisans Programı Mezunu Fizyoterapist Nazan Şeker de yer aldı.