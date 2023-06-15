DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın İran’da temaslarda bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 10-13 Haziran 2023 tarihlerinde beraberindeki heyetle birlikte DAÜ mezunları, aileleri ve öğrenci adayları ile bir araya gelmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran’a gitti. Prof. Dr. Hocanın’a İran ziyaretinde DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sahand Daneshvar ile DAÜ Uluslararası Tanıtım Ofisi Personeli İsmail Bayramoğlu eşlik etti.Prof. Dr. Hocanın, İran ziyaretinin ilk iki gününde, Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Tebriz Royal Palace Hotel’de düzenlenen Tebriz Eğitim Fuarı’na katıldı. Prof. Dr. Hocanın, fuar kapsamında gerçekleştirilen açılış konuşmalarında kürsüye davet edildi ve katılımcılara DAÜ hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Hocanın, ayrıca İran İslami Şura Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Alirıza Monadi, İran Eski Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ve İslami Şura Meclisi Vekili Rıza Rahmani, İran Cumhurbaşkanı’na bağlı Eğitim Müşavirliği Komisyon Başkanı Dr. Reza Ameri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner ile de birebir görüşerek fikir alış verişinde bulundu.Prof. Dr. Hocanın ve heyeti, fuar alanında kendilerine özel olarak ayrılan alanda öğrenci adayları ve velilerle bir araya geldi. Fuarda 150’nin üzerinde öğrenci adayıyla temas kuruldu. Prof. Dr. Hocanın’a fuara katılımından dolayı KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ile KÜNİB Eş Başkanı Dr. Kamran Pashai tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. Hocanın da Prof. Dr. Korkmaz ve Dr. Pashai’ye Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.Tebriz Üniversitesi Rektörü Dr. Safar Nasrollahzadeh ile bir araya gelen Prof. Dr. Hocanın, DAÜ ile Tebriz Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Tebriz Üniversitesi’nin tüm rektör yardımcıları da hazır bulundu. Oldukça olumlu geçen görüşmenin ardından taraflar DAÜ’de düzenlenecek törende bir araya gelerek iş birliği protokolü imzalamak üzere anlaştı. Ziyaretin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.Öte yandan Prof. Dr. Hocanın, İran yerel medyasına röportaj vererek DAÜ’yü tanıttı. Fuar kapsamında gerçekleşen gala gecesinde ise tüm üniversitelerin temsilcileri ile devlet yetkilileri bir araya geldi. Gecede Türkiye ve İran’a özgü yöresel müzik dinletisi de gerçekleştirildi.Program kapsamında İslam Azad Tıp Üniversitesi Tebriz Rektörü Dr. Hosein Ostadi Sefidan ve heyetiyle bir araya gelen Prof. Dr. Hocanın, ziyarette DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile İslam Azad Tıp Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüşme yaptı. Söz konusu görüşme İslam Azad Tıp Üniversitesi’nin hastanesi olan İmam Sajjad Hastanesi’nde gerçekleşti. Heyetler hastaneyi gezerek imkanlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Olumlu geçen görüşme sonucunda, DAÜ öğrencilerinin staj olanakları konusunda da anlaşmaya varıldı. Tarafların DAÜ’de bir araya gelerek iş birliği protokolü imzalaması konusunda anlaşma sağlandı.Prof. Dr. Hocanın ve heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner’in davetlisi olarak konsoloslukta düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Söz konusu yemeğe Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin rektörleri ve beraberlerindeki heyetler de davet edildi.Prof. Dr. Hocanın, İran ziyaretinin üçüncü gününde ise başkent Tahran’a geçti ve burada DAÜ öğrencileri, aileleri ve DAÜ mezunlarıyla bir araya geldi. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile görüşen Prof. Dr. Hocanın, ardından yine DAÜ’lülerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Prof. Dr. Hocanın ayrıca İran Sağlık Bakanlığı’nda da temaslarda bulundu. DAÜ mezunları tarafından akşam yemeğine davet edilen Prof. Dr. Hocanın, yemeğin ardından beraberindeki heyetle birlikte yurda döndü.