DAÜ Rektörlüğü ile yerli sanatçılar arasında protokol imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü ile DAÜ Sanat Eserleri Koleksiyonu’na eser devrinde bulunan yerli sanatçılar Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Emel Samioğlu, İsmet Tatar ve Mehmet Ulubatlı arasında protokol imzalandı. DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) tarafından, DAÜ’nün yerli sanatçıların eserlerinin korunması, muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle yürütülmekte olan proje kapsamında imzalanan protokollerin imza töreni, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 14:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleştirildi. Törende DAÜ-KAM Başkanı Doç. Dr. Netice Yıldız ile Sanat Koordinatörü Zehra Şonya da hazır bulundu.



“Sanatçılarımıza Çok Teşekkür Ediyorum”

Törende konuşan Prof. Dr. Hocanın, kendisinden önce Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Necdet Osam’ın başlatmış olduğu projenin devam etmekte olduğunu ifade ederek, “Başlamış iyi ve verimli çalışmaların yürütülmesi bizim de hedeflediğimiz bir durumdur. DAÜ bir devlet üniversitesi olarak eğitim ve araştırmanın yanında, topluma hizmet konusunda da öncü olmak durumundadır. Bunun en önemli parçalarından biri de sanat ve kültürdür. Bunu yaparken de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) çok önemli sanatçılarının eserlerine yer vermek, bunlarla ilgili bilgi birikiminin paylaşılmasını olanaklı kılmak, onun ötesinde de toplumumuzun eğitilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımız sürecek. Bu kapsamda bize çok değerli eserlerini bağışlayan sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışma sürüyor. Eserlerin sergilenmeleri, muhafaza edilmeleri, bilgi paylaşımı anlamında sizin de izninizle farklı projelerde kullanılmaları mümkün olacak. Bu çalışmaların genişletilerek devam etmesi konusunda DAÜ kararlıdır” diye konuştu.



“Çok Mutlu Olduk”

Sanatçı İsmet Tatar, buradaki eserlerini görünce çok heyecanlandığını belirterek “Umarım değerleri bilinecektir” diye konuştu. Sanatçı Emel Samioğlu, proje için devrettiği eserlerin değişik dönemlerinin çalışmaları olduğunu ifade ederek, “Hakikaten üniversitemizin çatısı altında bunları toparlayıp sergileneceğini düşünmek de beni mutlu etmiştir” dedi. Sanatçı Mehmet Ulubatlı da çok sevindiğini ve proje için çok teşekkür ettiklerini söyleyerek, “Çok uzun zaman resim yaptık ve kültür-sanatla ilgilendik. Her zaman memleketimize nasıl artı değer oluşturabiliriz diye düşündük. Ancak sanat bir toplumu bir yerden bir yere taşıyabilir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ise DAÜ-KAM’a ve DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini ileterek, “Bu koleksiyon DAÜ Sanat Koleksiyonu’na dönüşecek. Çok seçici davranılıyor ve iyi bir koleksiyon oluşma aşamasına geldi diye gözlemliyorum” ifadelerini kullandı. DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, eser sayısının 700’e yaklaştığını ve hedeflerinin bu sayıyı 1,500’e taşıyarak bir müze oluşturmak olduğunu dile getirdi. DAÜ-KAM Başkanı Doç. Dr. Netice Yıldız da, “Bu güzel koleksiyonun başlaması Zehra Şonya’nın girişimleriyle oldu. Bir sanat paneli yaparak başladık ve bugüne geldik. Sanatçıların çalışmalarıyla ilgili kitap çalışmalarına başladık, bunları artırmak istiyoruz. Sanatı çok daha iyi ve güzel yerlere getirebiliriz diye düşünüyorum” dedi.



Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile sanatçılar protokollere imza koydu. Sanatçılar imza töreninin ardından DAÜ Rektörlüğü içerisinde yer alan sanat eserlerini inceledi.

