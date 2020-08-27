DAÜ programlarına geçen yıla göre % 26 daha fazla öğrenci yerleşti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, DAÜ olarak önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizerek, DAÜ’nün tüm KKTC üniversiteleri arasında en fazla eşdeğer öğrencinin yerleştiği üniversite olduğunu belirtti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ programlarına geçen yıla göre % 26 daha fazla öğrencinin yerleştiğini açıkladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Hocanın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili açıklamasını, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun DAÜ’ye yaptığı ziyaret sırasında yaptı.

Hocanın, Amcaoğlu’yla yaptıkları görüşme öncesindeki açıklamasında, DAÜ olarak önemli bir başarı yakaladıklarının altını çizerek, DAÜ’nün tüm KKTC üniversiteleri arasında en fazla eşdeğer öğrencinin yerleştiği üniversite olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hocanın, yerleştirmeler sonucunda DAÜ’ye düşen görevin, gerekli önlemleri alarak öğrencilerin kayıt yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Hocanın, çalışanların ve öğrencilerin sağlıklarının en öncelikli konu olduğunu da vurguladı.

Prof. Dr. Aykut Hocanın günün anısına Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na anı tabağı takdiminde de bulundu.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ VYK Üyeleri Ersun Kutup, Halil İ. Orun, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Serhan Şensoy ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

"DAÜ ÖĞRENCİ SAYISINI HEM YÜZDELİK HEM SAYI OLARAK EN FAZLA ARTIRAN ÜNİVERİSTE OLDU"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), “2020-2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri arasında yerleşen öğrenci sayısını geçen yıla göre hem sayı, hem de yüzdelik bazda en fazla artıran üniversite olduklarını” açıkladı.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 Akademik Yılı’nda DAÜ’ye toplam 1635 öğrenci yerleşti.

Açıklamada, YKS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversiteleri genelinde geçen yıla göre % 7.43’lük bir artış gerçekleşirken, DAÜ’ye yerleşen öğrenci sayısında % 26.06’lık bir artış olduğu ifade edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, konuyla ilgili açıklamasında, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Başta Üniversitemiz Tanıtım Komitesi ve Tanıtım Ofisi olmak üzere bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, 2020-2021 Akademik Yılı’nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.