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DAÜ öğretim üyelerinin projesine TUBİTAK desteği

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DAÜ'nün "Belleğin Kimlikle Özdeşleşme ve Gruplar Arası Tutumlara Etkisi” isimli projesi TÜBİTAK desteği kazandı

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DAÜ öğretim üyelerinin projesine TUBİTAK desteği
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AÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz tarafından yürütülen, “Belleğin Kimlikle Özdeşleşme ve Gruplar Arası Tutumlara Etkisi” isimli araştırma projesi, TÜBİTAK “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenme hakkı kazandı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç ve Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Talat Zrilli’nin araştırmacı olarak katkıda bulunduğu çalışma, nesiller boyunca aktarılan otobiyografik anılar ile bu anıların uzlaşma ve olası bir barış anlaşmasına ilişkin tutumlar üzerindeki etkilerini inceleyecek.
Üç yıl sürecek iki toplumlu çalışmada Dr. Pınar Kurdoğlu Ersoy doktora sonrası araştırmacı olarak yer alacak, bir yüksek lisans öğrencisine de proje kapsamında bursiyer olarak yer verilecek.
Başvuru öncesi hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren çalışmanın üst sınırdan destek almaya hak kazandığı ve 1 milyon 537 bin TL’lik bütçeye sahip olduğu kaydedildi.
 

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Etiketler; #DAÜ
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