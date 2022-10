DAÜ öğretim görevlisi Dr. Rıza Tuncel DAÜ’de anıldı

16 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybeden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Rıza Tuncel anısına Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda anma töreni düzenlendi.



Tören, genç yaşta yakalandığı karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybedip tüm sevenlerini ve DAÜ ailesini yasa boğan Tuncel’in özgeçmişinin okunması ve fotoğraflarından oluşan video gösterimi ile başladı. DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü eski Öğretim Üyesi ve Tuncel’in yakın arkadaşı Yrd. Doç. Dr. Altay Nevzat törende gerçekleştirdiği konuşmasında, Tuncel ile çok eski arkadaş olduklarını belirterek Tuncel’in karakteri, akademik yönü ve insani yönü hakkında bilgiler verdi. Tuncel ile anılarını aktaran Yrd. Doç. Dr. Nevzat, Tuncel’in dürüst ve tutarlı bir insan olduğunun altını çizdi.



Ardından Rıza Tuncel’in ailesini temsilen Fen ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü eski başkanı ve Tuncel’in yakın arkadaşı Yrd. Doç. Dr. Müge Şevketoğlu Rıza Tuncel’i anmak için törene gelen herkese aile ve sevenleri adına teşekkürlerini iletti. Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu konuşmasında Tuncel ile tanışmalarından başlayarak birlikte geçirdikleri yılları ve anıları katılımcılar ile paylaştı. Tuncel’in mizah anlayışını özleyeceklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu, Tuncel’in insani ve bilimsel nitelikleri sayesinde her yerde harika anılar bıraktığına değindi. Tuncel’in yaptığı çalışmalar hakkında da açıklamalar yapan Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu, vefatının tüm arkeoloji camiasını yasa boğduğunu vurguladı.



DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman sözlerine Atina Delfi tapınağının ön yüzünde yazan “Kendini Bil, Kendini Tanı” sözü ile başladı. Doç. Dr. Kızılduman, Tuncel’in de her zaman kendini bilen ve tanıyan biri olduğunu, hiçbir zaman akademik dünyanın hırslarının peşinden gitmeyen, kendi düşündüğünü istediği şekilde yazan bir karakter olduğunu belirtti. Tuncel ile en son hastanede yatırken telefon ile görüştüklerini belirten Doç. Dr. Kızılduman, Tuncel’in tedavisinden sonra Kıbrıs’a gelmek istediğini, emekli olacağını ancak Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün tekrar açılması durumunda yarı zamanlı olarak yine ders vermek istediğini belirtti. Doç. Dr. Kızılduman bir arkeolog olarak bir arkeoloğu eski Mısır uygarlığının kadim taşçı ustalarının ebediyete göç eden kardeşlerini uğurlarken kullandığı “Hiçbir Şey Ölmez Her Şey Yaşar” sözü ile andığını vurguladı.



DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Sancar gerçekleştirdiği konuşmasında Tuncel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Tuncel’in aydınlık, bilgili ve zeki bir akademisyen olduğunu vurguladı. Tuncel’in pek çok kazıda çalışmalar yaparak tarihin sırlarının aydınlanmasına katkıda bulunduğunu bildirdi. Tuncel’in herkesin özlem duyduğu iyi bir insan olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sancar, yardımseverliği, sevecenliği, esprileri ve samimi varlığının daima içimizde olacağını vurguladı.



Ardından konuşan Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, herkese başsağlığı dileyerek Tuncel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Tuncel’in fakülteye büyük katkıları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özarslan, insana verdiği önem ve mesleğine verdiği değerin onu çok sevilen bir kişi haline getirdiğini aktardı. Prof. Dr. Özarslan, tekrardan açılması gündemde olan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü Tuncel’e ithaf etmek istediğini vurguladı.



DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise gerçekleştirdiği konuşmasında Tuncel’in akademik olarak üniversiteye katkılarının son derece önemli olduğunu belirterek, Tuncel ile 45 yıllık bir dostluğa sahip olduklarının altını çizdi. Tuncel’in çok tutarlı ve dürüst bir insan olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, Tuncel’in inandığını en yalın şekilde ifade edebilen çok iyi bir insan olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından DAÜ’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Rıza Tuncel adına hazırlanan plaket Prof. Dr. Hocanın tarafından aileyi temsilen gelen Yrd. Doç. Dr. Şevketoğlu’na takdim edildi. Tören, Tuncel için hazırlanan taziye defterine sevenlerinin duygu ve düşüncelerini yazmalarının ardından sona erdi.