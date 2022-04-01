DAÜ öğrencileri METROPOL Catering’i ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü öğrencileri ve öğretim üyesi Yalkın Özbahadır, Lefkoşa'daki METROPOL Catering’i ziyaret ettiler.

METROPOL Catering Kalite Güvence Müdürü Gıda Mühendisi Selin Akmal ve Catering Üretim Müdürü Sevim Baranhan öğrencilere üretim aşamaları, Gıda Güvenliği ve HACCP uygulamaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretleri sırasında fabrikadaki uygulamalara karşı memnuniyet ve hayranlıklarını dile getiren Yalkın Özbahadır ve öğrencileri, sahada yapılan eğitimlerin öğrencilerin daha kalıcı bilgi edinme konusunda çok değerli olduğunu ayrıca ziyaret taleplerinin kabul edilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirttiler.