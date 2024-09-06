DAÜ'nün Lefkoşa'da yürütülen yüksek lisans programlarına kayıtlar başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Lefkoşa’da Türkçe olarak yürüttüğü yüksek lisans programlarına kayıtlar başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ne bağlı olarak yürütülen İşletme Yönetimi (tezli/tezsiz), Bankacılık ve Finans (tezsiz), Finansal Ekonomi (tezsiz), Yönetim Ekonomisi (tezsiz) programlarının yanı sıra Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (tezli/tezsiz) yüksek lisans programları ve Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı Uzmanlık Sertifikası Programı'na başvurular kabul ediliyor.

Derslerin mesai sonrasında verileceği yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıracak DAÜ lisans mezunlarına, öğrenim ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

KKTC kamu çalışanları ve DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan veya imzalayacak kurumların çalışanları da yüksek lisans programlarına indirimli olarak kayıt yaptırabilecek.

Lisansüstü programlar ile ilgili gerekli bilgiler, ücretler ve programlar hakkında daha fazla bilgi DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (https://grad.emu.edu.tr Tel: 0392 630 1157), İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı’ndan (https://fbe.emu.edu.tr/ Tel: 0392 630 1281) veya Çağrı Merkezi’nden (Tel: 0392 630 1111) alınabilir. Söz konusu programlara başvuru yapmak isteyenler http://applyonline.edu.edu.tr/grad adresine başvurularını yapabilir.

