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DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı

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DAÜ Turizm Fakültesi'nin 2014-2015 Akademik Yılında eğitime başlayan ve Türkçe dilinde eğitim verilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına ek olarak, İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nın YÖK’ten onay aldı

DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nı da bünyesine katarak büyümeye devam ediyor.
 
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2014-2015 Akademik Yılı’nda eğitime başlayan ve Türkçe dilinde eğitim verilen Gastronomi ve Mutfak Sanatları programına ek olarak, İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nın YÖK’ten onay aldığını ve 2020-2021 Akademik Yılı’nda eğitime başlayacağının müjdesini verdi.
 
Programın misyonunun üniversitenin misyonuna paralel olarak dünya standartlarında kaliteli eğitim vermek olduğunu ve buna bağlı olarak mezunların tüm dünyada iş bulma imkanına sahip düzeyde olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Türkçe eğitim verilen programa yabancı uyruklu öğrenci kabul edemediklerini ve yeni program ile bu eksikliğin giderileceğini dile getirdi. Programın öne çıkan özelliğinin 3+1 sistemi olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, bu sisteme göre 3 yıl eğitim sonrasında 1 yıl süreli sektörel stajı sonrasında öğrencilerin mezun olacağını ve mezunların büyük bir kesiminin staj yaptıkları otel mutfağı ya da restoran tarafından istihdam edileceğinin şaşırtıcı olmayacağını sözlerine ekledi. Programın avantajları ve öğrencilere sağlayacağı katkılara da değinen Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin İtalya’da ICIF’de (Yabancılar İçin İtalyan Mutfağı Enstitüsü), İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde staj ve mezuniyet sonrası istihdam sağlanacağının müjdesini de verdi. Prof. Dr. Kılıç, programın diğer avantajlarıyla ilgili olarak da İngiltere’nin en saygın mesleki eğitim ve akreditasyon kurumlarından City & Guilds akreditasyonu ile WACS (Dünya Şefler Birliği) tarafından verilen üyelik olduğunun altını çizdi.
 
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