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DAÜ Mühendislik Fakültesi kapalı ortamda virüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi

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Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı tarafındangeliştirilen UVC ışınları aracılığıyla virüsün DNA yapısını parçalayan cihaz, ortalama 80 metrekarelik bir sınıfı azami 20 dakika içerisinde tamamen virüsten arındırıyor

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DAÜ Mühendislik Fakültesi kapalı ortamda virüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, sınıfları virüsten arındıran cihaz geliştirdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, UVC ışınları aracılığıyla virüsün DNA yapısını parçalayan cihaz, ortalama 80 metrekarelik bir sınıfı azami 20 dakika içerisinde tamamen virüsten arındırıyor.

Cihazda kullanılan teknolojinin denenmiş bir teknoloji olduğunu ve pek çok ülkede özellikle hastanelerde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Dünyada hastanelerde özellikle yoğun bakım ve/veya ameliyathanelerde kullanılan bu teknoloji, sınıflarda kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında tamamen DAÜ’nün kendi imkanları kullanılarak geliştirilen cihazın ülkemizde birçok alanda kullanılabileceği düşünülmektedir. Üniversite, lise, ortaokul ve ilkokullarda ortalama bir sınıfın belli bir süre içerisinde dezenfektasyonunu sağlayabilecek kapasiteye sahip bir teknoloji ile üretilmiştir. Yüz yüze eğitimde belli aralıklarda gerekli görülen kimyasallar kullanılarak yapılacak olan temizliğin asgari düzeye indirgeneceği ve daha sağlıklı bir ortamın sağlanabileceği öngörülmektedir” denildi.

Yrd. Doç. Dr. Solyalı, herhangi bir kimyasala gerek kalmadan, ultraviyole (UV-C) ışık kullanan cihazın kurulu olduğu kapalı odanın içerisinde hava sirkülasyonu yarattığı, cihazın içerisinden geçen virüs ve/veya bakterilerin DNA yapılarını bozarak etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

Cihazın odaya tavandan belli bir yükseklikte asılacak şekilde tasarlandığı ifade edilen açıklamada, “Çok düşük maliyetli olan toz filtre değişimi dışında herhangi bir bakıma ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir kimyasal malzeme kullanmıyor” dedi.

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